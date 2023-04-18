CBC приостановила свою деятельность в Twitter из-за маркировки

Канадская телерадиовещательная корпорация CBC приостановила деятельность в социальной сети Twitter из-за появления маркировки об источнике финансирования. Об этом стало известно в понедельник, 17 апреля.

Речь идет о маркировке «СМИ, финансируемое правительством», которую соцсеть стала использовать в отношении одного из аккаунтов компании.

«Наша журналистика беспристрастна и независима. Утверждать обратное — неверно. Именно поэтому мы приостанавливаем нашу деятельность в Twitter», — говорится в прощальном заявлении CBC в этой социальной сети.

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Ранее, 10 апреля, Twitter-аккаунт Би-би-си получил маркировку «Финансируемое государством СМИ». Телеканал же заявил о своей независимости от государства. Позже владелец Twitter Илон Маск сообщил, что маркировка телеканала будет изменена на «Финансируемое за счет бюджетных средств СМИ». В Би-би-си отметили, что таким решением они удовлетворены.

Маск возглавил Twitter в конце октября 2022 года после покупки компании. Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд. После этого соцсеть ждали изменения. В частности, бизнесмен распустил совет директоров соцсети и пообещал либерализовать редакционную политику платформы, которую часто критиковали за цензуру. В апреле соцсеть сняла запрет в России и стала рекомендовать аккаунты Кремля, МИДа и посольств РФ за рубежом.