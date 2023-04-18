Цены на аренду жилья в Сочи на майские праздники выросли на 15%

Относительно прошлого года на майские праздники 2023-го цены на аренду квартир и частных домов в Сочи выросли в среднем на 10–15%. Об этом «Известиям» сообщили участники рынка недвижимости.

С начала года стоимость поднялась примерно на 20–25%, и ближе к 1 мая может увеличить еще на столько же, сказал директор федеральной компании «Этажи» в Сочи Павел Быков. На остальных курортах Краснодарского края цены растут медленнее, добавил он.

Дело в том, что в Сочи сейчас быстрее и удобнее всего добираться — именно здесь расположен единственный работающий аэропорт на побережье.

Кроме того, в Сочи может похвастаться качественной инфраструктурой для туристов любого возраста, здесь можно найти услуги в целом практически на любой бюджет, и курорт наиболее популярен в стране на протяжении уже нескольких десятилетий, отметила управляющий партнер Dombook, основатель «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

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Город золотой: аренда жилья в Сочи на майские праздники подорожала на 15%