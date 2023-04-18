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Конгрессмен США призвал раскрыть данные об американских военных на Украине

Конгрессмен Гетц потребовал раскрыть данные о военных США на Украине
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Фото: Соцсети
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Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц внес резолюцию с требованием раскрыть информацию о нахождении на территории Украины американских военных. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает Breitbart.

Резолюция была подготовлена в связи с утечкой секретных документов Пентагона. В них, по словам политика, содержится информация о том, что в прошлом месяце на Украине находилось не менее 29 сотрудников министерства обороны США, в том числе 14 спецназовцев.

В резолюции содержится просьба о передаче в Палату представителей копий всех документов, указывающих на любые планы оказания текущей или будущей военной помощи Украине, а также документы, указывающие на наличие в настоящее время там каких-либо Вооруженных сил Соединенных Штатов.

Если резолюция будет принята, президент США Джо Байден и министр обороны Ллойд Остин должны будут отправить эту информацию не позднее, чем через 14 дней после ее принятия.

«Администрация Байдена и другие страны — союзники вводят мир в заблуждение относительно состояния конфликта на Украине», — сказал Гетц.

База сданных: насколько достоверна утечка сведений из Пентагона
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17 апреля пресс-секретарь минобороны США Патрик Райдер заявил, что военнослужащие США не принимают участия в боевых действиях на территории Украины. По словам Райдера, в настоящее время США сохраняют небольшое военное присутствие в американском посольстве в Киеве. Однако эти силы находятся там при кабинете военного атташе.

Ранее, 14 апреля, издание Politico со ссылкой на слитые секретные документы Пентагона заявило, что на Украине действуют спецподразделения НАТО. В частности, в зоне конфликта находится почти 100 военных альянса. США направили туда 14 человек.

12 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о степени достоверности изложенных данных в секретных документах Пентагона. Однако о том, что в боевых действиях на Украине принимают участие военные НАТО, было известно и до того, как бумаги попали в интернет.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 7 апреля. Речь идет о приблизительно 100 документах, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений. 13 апреля агенты ФБР арестовали подозреваемого в утечке документов США военнослужащего Джека Тейшейру.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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