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Посол РФ сообщил о требовании Британии предоставить к Кара-Мурзе консульский доступ

Посольство РФ указало на попытки США воздействовать на судебную систему России

Посольство назвало заявления администрации США о приговоре Кара-Мурзе воздействием на судсистему РФ
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Заявления администрации США о приговоре публицисту Владимиру Кара-Мурзе (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Владимира Кара-Мурзы) являются попыткой воздействовать на судебную систему России, заявило российское посольство в США в понедельник, 17 апреля.

«Обратили внимание на оголтелые заявления американской администрации о якобы политически мотивированном решении российского суда, приговорившего Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы. Подобные высказывания — неприкрытая попытка воздействовать на независимую судебную систему Российской Федерации», — отмечается в сообщении дипмиссии.

Дипломаты в очередной раз напомнили, что вашингтонским элитам пора прекратить «грубое систематическое вмешательство» во внутренние дела России и «заняться проблемами у себя дома».

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Ранее, в начале года, дипломаты российской дипмиссии призвали Вашингтон остановить попытки вмешательства во внутренние дела РФ после того, как Госдепартамент осудил ликвидацию правозащитной организации «Московская Хельсинкская группа» (МХГ).

17 апреля Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по статье о госизмене, распространении ложной информации о российской армии и руководстве нежелательной организацией. Осужденному назначен штраф в размере 400 тыс. рублей, ему также запрещено вести журналистскую деятельность в течение семи лет.

На судебном заседании присутствовали посол США в России Линн Трейси, секретарь политотдела американской дипмиссии Дэвид Бернстайн, а также представитель посольства Великобритании в РФ Дебора Броннерт.

Вечером, 17 апреля, российский посол в Лондоне Андрей Келин сообщил, что МИД Великобритании потребовал предоставить консульский доступ к публицисту Кара-Мурзе.

Владимир Кара-Мурза ранее публично заявил, что уволился из фонда «Свободная Россия» Натальи Арно, признанного нежелательной организацией, но при этом продолжал получать зарплату вместе с женой. Суммарно доход супругов от деятельности в фонде составлял $33 тыс. в месяц. Со счетов фонда деньги шли на личные счета супругов в Bank of America.

От фонда публицист получал задания проводить семинары и конференции, на которых должен был продвигать антироссийскую тематику, а также собирать разведывательную информацию о внутриполитической ситуации в стране.

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