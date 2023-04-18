Юлии Пересильд нужен миллиард рублей

Первая актриса-космонавт Юлия Пересильд в интервью «Известиям» опровергла слухи о том, что свое место в экипаже она получила, благодаря связям с состоятельными бизнесменами. Актриса призналась, что то, чего она рассчитывала достигнуть посредством этой экспедиции, ей не удалось получить.

— Не буду называть фамилии, но самое смешное, что мне один довольно богатый человек, на просьбу о помощи мне сказал: «Юль, дорогая моя, ну, какой Фонд «Галчонок»?

Актриса уже много лет занимается благотворительностью.

— Самое главное, к чему я всегда стремилась, чтобы дети с ДЦП поверили в то, что невозможное возможно, — рассказала «Известиям» Юлия Пересильд. — Отчасти этому посвящен мой полет. И это не красивые слова. Понимаете, мне хотелось обратить внимание людей на таких ребят. Я учредитель благотворительного фонда «Галчонок».

К сожалению, актрисе не удалось реализовать задуманное так, как ей этого хотелось. На команду космических кинематографистов обрушился хейт, который стал препятствием.

— Я думала, что после полета в космос у меня появится мощный ресурс для решения проблемы больных детей. Мне казалось, что все люди скажут: «Ну, конечно поможем. Что ты хочешь? О чем мечтаешь? Давай прямо сейчас сделаем это».

— А о чем вы мечтаете?

— Уже десять лет я мечтаю построить большой реабилитационный центр, в котором делают операции, где есть всё для детей с ДЦП. И, вернувшись на Землю, я наивно думала, что эти ресурсы сразу ко мне придут. Честно.

Лето прошлого года Пересильд вспоминает как тяжелые времена. Она положила все силы, чтобы сохранить фонд, сотрудников, врачей. Лично обзванивать состоятельных людей, которые, как ей казалось, могли бы помочь материально. Но порой получала отказ. Как призналась актриса, у нее есть мечта, и на нее миллиона мало.

— Но, если речь идет про миллиарды я, конечно же, сразу начала бы строить наш реабилитационный центр. Врачебная команда которого уже собрана. Я знаю, что такого центра нет даже в Европе. Идея эта мощная, крутая.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» во вторник, 18 апреля, в 10:00

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