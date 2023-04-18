Физиотерапевт назвала способ избавиться от целлюлита

Врач-физиотерапевт Анна Лобанова рассказала, что избавиться от целлюлита можно при помощи лимфодренажного массажа.

В беседе с «Газетой.Ru» в понедельник, 17 апреля, специалист объяснила, что такой массаж является действенным способом, и отметила, что он усиливает кровообращение, повышает тонус кожи, растягивает ткани и перераспределяет жировые клетки.

Лобанова предупредила, что такой метод поможет только временно улучшить внешний вид, поскольку поддерживать увеличение кровообращения необходимо регулярно.

Физиотерапевт посоветовала сделать массаж частью постоянной практики ухода за собой и призвала правильно питаться и выполнить физические упражнения. Врач порекомендовала ежедневно выполнять кардиотренировки и добавлять к ним 2–3 силовые в неделю, отмечает «Москва 24».

В домашних условиях массаж можно делать роликами из пены, а также использовать ручные массажеры. По словам врача, ролики способны стимулировать лимфодренаж в местах скопления целлюлита, пишет сайт kp.ru.

В марте врач-терапевт Анастасия Тимощенко в беседе с Life.ru указала на то, что целлюлит возникает при снижении эластичности кожи, что можно скорректировать с помощью питания. В частности, она посоветовала средиземноморскую диету, включающую большое количество овощей, рыбу, морепродукты, продукты, содержащие клетчатку и омега-3, сообщает телеканал «360».

В феврале нутрициолог Алена Добровольская перечислила продукты, которые способны спровоцировать появление целлюлита. К ним она отнесла чипсы, фастфуд, сухарики и другие снеки. Также она посоветовала сократить потребление выпечки, пасты, сахара и соли. По словам врача, от майонеза тоже стоит отказаться и не злоупотреблять соевым соусом, пишет RT.

В 2021 году диетолог Анастасия Тараско пояснила, что целлюлит является следствием особенностей строения подкожной жировой клетчатки женщин. По словам диетолога, это избыточный вес, отечность и недостаточно развитая мышечная ткань, которая ведет за собой снижение тонуса кожи подкожно-жировой клетчатки, ухудшают вид кожи с целлюлитом, отмечает телеканал «Звезда». Нормализовать массу тела поможет сбалансированное питание, куда входит большое число овощей, качественный белок и орехи.

Ранее специалист по здоровому питанию Наталия Кальве рассказала, что хлопья на завтрак, белый хлеб, сладкая газировка, колбаса и кофеин способствуют развитию целлюлита. В частности, эксперт объяснила вред большинства хлопьев многоступенчатой переработкой, большим содержанием сахара и рафинированной муки, пишет НСН.