Посол РФ заявил о давлении на Венгрию при рассмотрении заявки Финляндии в НАТО

Рассмотрение заявки Финляндии на вступление в НАТО сопровождалось давлением на Будапешт со стороны союзников по альянсу. Об этом рассказал в интервью «Известиям» посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов.

«Рассмотрение финской заявки сопровождалось постоянным давлением на Будапешт. Свое неудовольствие «затягиванием» ратификации открыто выражали почти все союзники Венгрии по НАТО, временами прибегая к шантажу и угрозам», — отметил он.



При этом Будапешт требовал от своих партнеров по Североатлантическому альянсу лишь проявить уважение к венгерскому народу и решениям легитимно избранной им власти, указал глава российской дипмиссии.



Однако после того, как парламент Венгрии всё же поддержал присоединение Хельсинки к НАТО, власти Финляндии решили присоединиться к судебному иску Еврокомиссии против Венгрии. Он касается национального закона страны о защите детей от ЛГБТ-пропаганды.



«Оказалось, что всё это противоречит «прогрессивным ценностям» Евросоюза, и Еврокомиссия по этому поводу привлекла Будапешт к Суду ЕС, а особо озабоченные этой проблемой страны присоединились к ее иску», — добавил Станиславов.

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«Будапешт всеми силами пытаются втянуть в конфликт»