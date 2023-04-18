Посол РФ объяснил отказ Венгрии поставлять оружие Украине

Власти Венгрии не хотят поставлять оружие Киеву и быть втянутыми в конфликт на Украине. Как заявил в интервью «Известиям» посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов, это связано со стремлением, чтобы боевые действия не развернулись в Закарпатской области Украины, где проживают этнические венгры.

Российский дипломат напомнил, что венгерские власти не раз подчеркивали свою приверженность скорейшему мирному урегулированию украинского конфликта.



«Будапешт не желает участвовать в разжигаемой «коллективным Западом» эскалации конфликта и отказывается от поставок Киеву вооружений и боеприпасов, также запретив их прямой транзит на Украину через свою территорию. Такая позиция связана и со стремлением не допустить переноса военных действий в Закарпатскую область Украины, где проживает венгерское национальное меньшинство, защиту которого Будапешт объявил одним из приоритетов своей внешней политики», — пояснил он.



По словам Станиславова, в Венгрии понимают, что продолжающаяся военная и финансовая «подпитка» Киева со стороны коллективного Запада никак не способствуют разрешению ситуации, а только усугубляют ее. К тому же это может поставить под угрозу и безопасность Венгрии, добавил глава российской дипмиссии.

Но несмотря на это, Будапешт по-прежнему пытаются «всеми силами» втянуть в украинский конфликт, добавил он.



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«Будапешт всеми силами пытаются втянуть в конфликт»