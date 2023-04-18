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Лор связал частые кровотечения из носа с искривлением носовой перегородки

Лор Зайцев назвал искривление перегородки носа частой причиной кровотечений
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Отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, что кровотечение из носа может говорить о ряде имеющихся заболеваний.

В беседе с News.ru в понедельник, 17 апреля, специалист объяснил, что речь идет о нарушении свертываемости крови, ее заболеваниях и даже онкологии. Кроме того, носовое кровотечение может быть побочным эффектом от препаратов, назначаемых кардиологами после операций на сердце, пишет Life.ru.

Специалист отметил, что иногда причиной кровотечений могут быть атрофия слизистой оболочки, повышенное артериальное давление и нарушение свертываемости крови. В этих случаях у человека давление поднимается вспышками, потому начинается кровотечение из носа, отмечает телеканал «360».

Если имеет место искривление носовой перегородки, то слизистая пересыхает и начинает кровить, пишет сайт kp.ru.

В январе прошлого года стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Виктория Чередниченко рассказала «Известиям», о чем может говорить кровоточивость десен. По ее словам, среди основных факторов — неправильная чистка зубов, которая способствует накоплению патогенного налета на зубах и вызывает такие заболевания десен, как гингивит, пародонтит, пародонтоз.

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