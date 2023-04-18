Реклама
Прямой эфир
Культура
Юлия Пересильд написала роман
Происшествия
В Ростове депутата городской думы обвинили в краже смартфонов
Мир
Посол РФ объяснил отказ Венгрии поставлять оружие Украине
Мир
США намерены модернизировать турецкие истребители F-16
Мир
Суданская армия расширила масштабы операций против спецназа
Мир
Al Arabiya сообщил об обстреле спецназом Судана автомобиля посольства США в Хартуме
Мир
Глава Пентагона поручил перепроверить методы обращения с секретными данными за 45 дней
Мир
Байден поручил главе нацразведки оценить ущерб от утечки данных из Пентагона
Мир
Посол ЕС в Судане подвергся нападению в собственной резиденции
Мир
Китай призвал прекратить военные учения США и союзников у КНДР
Мир
США выделят $20 млн на контроль за использованием Киевом американской помощи
Спорт
«Ак Барс» обыграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина
Мир
Посол РФ сообщил о требовании Британии предоставить к Кара-Мурзе консульский доступ
Сюжет:

ВФУ выпустили 10 ракет РСЗО по Александровке в ДНР

0
Фото: Global Look Press/AFLO
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Александровке Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщило представительство в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Киева, вечером 17 апреля.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22:00 — населенный пункт Максимильяновка — населенный пункт Александровка: выпущено 10 ракет из РСЗО», — сказано в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

Также уточняется, что за истекшие сутки представительство ДНР сообщало о семи фактах ведения огня со стороны националистов Украины. Ранены были два человека в Куйбышевском районе Донецка.

«На донецком направлении противник совершил пять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 122 мм. На горловском два обстрела из артиллерии 122 мм. Выпустив 35 единиц различных боеприпасов», — сообщало представительство в Telegram-канале.

«Мы только одного ждем — когда их выбьют отсюда»
Как под непрекращающимися обстрелами живет Горловка и окрестные поселки

16 апреля радикалы совершили обстрелы Киевского района Донецка. Из-за ударов украинских боевиков было обесточено 13 трансформаторных подстанций.

В ночь на 16 апреля националисты Украины обстреляли Донецк. Часть ударов пришлась по району Спасо-Преображенского кафедрального собора, где собирались мирные жители на пасхальную службу.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023