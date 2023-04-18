ВФУ выпустили 10 ракет РСЗО по Александровке в ДНР

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Александровке Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщило представительство в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Киева, вечером 17 апреля.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22:00 — населенный пункт Максимильяновка — населенный пункт Александровка: выпущено 10 ракет из РСЗО», — сказано в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

Также уточняется, что за истекшие сутки представительство ДНР сообщало о семи фактах ведения огня со стороны националистов Украины. Ранены были два человека в Куйбышевском районе Донецка.

«На донецком направлении противник совершил пять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 122 мм. На горловском два обстрела из артиллерии 122 мм. Выпустив 35 единиц различных боеприпасов», — сообщало представительство в Telegram-канале.

16 апреля радикалы совершили обстрелы Киевского района Донецка. Из-за ударов украинских боевиков было обесточено 13 трансформаторных подстанций.

В ночь на 16 апреля националисты Украины обстреляли Донецк. Часть ударов пришлась по району Спасо-Преображенского кафедрального собора, где собирались мирные жители на пасхальную службу.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.