Реклама
Прямой эфир
Культура
Юлия Пересильд написала роман
Происшествия
В Ростове депутата городской думы обвинили в краже смартфонов
Мир
Посол РФ объяснил отказ Венгрии поставлять оружие Украине
Мир
США намерены модернизировать турецкие истребители F-16
Мир
Суданская армия расширила масштабы операций против спецназа
Мир
Al Arabiya сообщил об обстреле спецназом Судана автомобиля посольства США в Хартуме
Мир
Глава Пентагона поручил перепроверить методы обращения с секретными данными за 45 дней
Мир
Байден поручил главе нацразведки оценить ущерб от утечки данных из Пентагона
Мир
Посол ЕС в Судане подвергся нападению в собственной резиденции
Мир
Китай призвал прекратить военные учения США и союзников у КНДР
Мир
США выделят $20 млн на контроль за использованием Киевом американской помощи
Спорт
«Ак Барс» обыграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина
Мир
Посол РФ сообщил о требовании Британии предоставить к Кара-Мурзе консульский доступ

Опубликованы кадры схронов с боеприпасами террористов из Ингушетии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Опубликованы кадры с тремя схронами с оружием, которое обнаружили сотрудники правоохранительных органов в Ингушетии. Как стало известно в понедельник, 17 апреля, боеприпасы принадлежали террористам, напавшим на пост ДПС «Волга-14» в конце марта.

По данным «Известий», в одном из схронов был целый арсенал оружия. Также были обнаружены взрывные устройства, которые ликвидировали.

Сотрудники правоохранительных органов прочесали местность в Малгобекском районе. В селе Пседах была обнаружена граната РГД-5 с запалом и несколько патронов. На ферме семьи одного из террористов нашли гранатомет РПГ-22 и почти 400 патронов.

Более того, были найдены оцинкованные ведра с самодельными взрывными устройствами мощностью по 6 кг тротила каждое. Они были уничтожены путем подрыва.

27 марта экстремисты совершили налет вблизи города Назрань и обстреляли пост полиции «Волга-14». Правоохранители пытались задержать их, однако преступники открыли огонь по стражам порядка. В результате обстрела был ранен сотрудник органов внутренних дел, который находился на посту при исполнении служебных обязанностей. Был введен план «Перехват».

В ночь на 6 апреля проводилась КТО по захвату радикалов. Спецназ ФСБ России во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии и МВД по Ингушетии заблокировал экстремистов в доме в населенном пункте Зязиков-Юрт в рамках контртеррористической операции. Погибли трое силовиков, еще восемь сотрудников пострадали.

7 апреля был задержан причастный к нападению на пост ГАИ Амир Боков. На следующий день оперштаб подтвердил задержание второго участника бандгруппы, причастной к перестрелке с правоохранителями, Михаила Мошхоева. Как сообщил источник «Известий», он искал пропитание для членов группировки, когда его обнаружили силовики.

15 апреля сообщалось, что еще четверо напавших на правоохранителей в Ингушетии были ликвидированы. Еще двоих боевиков удалось задержать. Отмечалось, что совершившие преступление объявили себя сторонниками ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). Также сообщалось о задержании девяти пособников бандгруппы.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023