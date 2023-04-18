Опубликованы кадры схронов с боеприпасами террористов из Ингушетии

Опубликованы кадры с тремя схронами с оружием, которое обнаружили сотрудники правоохранительных органов в Ингушетии. Как стало известно в понедельник, 17 апреля, боеприпасы принадлежали террористам, напавшим на пост ДПС «Волга-14» в конце марта.

По данным «Известий», в одном из схронов был целый арсенал оружия. Также были обнаружены взрывные устройства, которые ликвидировали.

Сотрудники правоохранительных органов прочесали местность в Малгобекском районе. В селе Пседах была обнаружена граната РГД-5 с запалом и несколько патронов. На ферме семьи одного из террористов нашли гранатомет РПГ-22 и почти 400 патронов.

Более того, были найдены оцинкованные ведра с самодельными взрывными устройствами мощностью по 6 кг тротила каждое. Они были уничтожены путем подрыва.

27 марта экстремисты совершили налет вблизи города Назрань и обстреляли пост полиции «Волга-14». Правоохранители пытались задержать их, однако преступники открыли огонь по стражам порядка. В результате обстрела был ранен сотрудник органов внутренних дел, который находился на посту при исполнении служебных обязанностей. Был введен план «Перехват».

В ночь на 6 апреля проводилась КТО по захвату радикалов. Спецназ ФСБ России во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии и МВД по Ингушетии заблокировал экстремистов в доме в населенном пункте Зязиков-Юрт в рамках контртеррористической операции. Погибли трое силовиков, еще восемь сотрудников пострадали.

7 апреля был задержан причастный к нападению на пост ГАИ Амир Боков. На следующий день оперштаб подтвердил задержание второго участника бандгруппы, причастной к перестрелке с правоохранителями, Михаила Мошхоева. Как сообщил источник «Известий», он искал пропитание для членов группировки, когда его обнаружили силовики.

15 апреля сообщалось, что еще четверо напавших на правоохранителей в Ингушетии были ликвидированы. Еще двоих боевиков удалось задержать. Отмечалось, что совершившие преступление объявили себя сторонниками ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). Также сообщалось о задержании девяти пособников бандгруппы.