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В Москве около 100 заводов построят досрочно

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Около 100 заводов построят досрочно в Москве благодаря «зеленому коридору». Об этом сообщается на сайте столичной мэрии в понедельник, 17 апреля.

Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, «зеленый коридор» для проектов строительства и реконструкции заводов площадью не менее 1,5 тыс. кв. м был объявлен в феврале, отмечает телеканал «360».

«Мы поддерживаем импортозамещение в городе, поэтому сопровождаем создание промышленно-производственных объектов и разъясняем инвесторам о возможностях параллельного решения ряда задач», — цитирует чиновника агентство городских новостей «Москва».

Благодаря «зеленому коридору» срок выполнения административных процедур сократился вдвое, отмечает НСН. Воспользовались им уже порядка тысячи проектов.

Около 60 из них строят в рамках реализации масштабных инвестпроектов, сообщает RT. В них уже выложено более 133 млрд рублей, пишет «Москва 24». Такие производства смогут трудоустроить более 27 тыс. человек. Кроме того, на территории ОЭЗ «Технополис Москва» появится около 20 новых предприятий.

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10 апреля на Ульяновском автозаводе начали выпускать «хлебные фургоны». Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Ульяновского автомобильного завода, новая модификация предназначена для транспортировки выпечки с заводов и пекарен в точки продаж.

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