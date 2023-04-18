В Москве около 100 заводов построят досрочно

Около 100 заводов построят досрочно в Москве благодаря «зеленому коридору». Об этом сообщается на сайте столичной мэрии в понедельник, 17 апреля.

Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, «зеленый коридор» для проектов строительства и реконструкции заводов площадью не менее 1,5 тыс. кв. м был объявлен в феврале, отмечает телеканал «360».

«Мы поддерживаем импортозамещение в городе, поэтому сопровождаем создание промышленно-производственных объектов и разъясняем инвесторам о возможностях параллельного решения ряда задач», — цитирует чиновника агентство городских новостей «Москва».

Благодаря «зеленому коридору» срок выполнения административных процедур сократился вдвое, отмечает НСН. Воспользовались им уже порядка тысячи проектов.

Около 60 из них строят в рамках реализации масштабных инвестпроектов, сообщает RT. В них уже выложено более 133 млрд рублей, пишет «Москва 24». Такие производства смогут трудоустроить более 27 тыс. человек. Кроме того, на территории ОЭЗ «Технополис Москва» появится около 20 новых предприятий.

10 апреля на Ульяновском автозаводе начали выпускать «хлебные фургоны». Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Ульяновского автомобильного завода, новая модификация предназначена для транспортировки выпечки с заводов и пекарен в точки продаж.