Рядовой Лебедев под минометным огнем восстановил подачу энергии и помог разбить врага

Сапер инженерно-технической роты рядовой Максим Лебедев обеспечивал бесперебойную подачу электроэнергии на командный пункт и позиции подразделения, когда враг атаковал. О новых подвигах российских военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало во вторник, 18 апреля.

В результате массированного минометного обстрела со стороны националистов вблизи дизельной электростанции разорвалась вражеская мина, после чего возник пожар. Из-за повреждения узлов и агрегатов прекратилась подача электроэнергии на командный пункт и узел связи.

Несмотря на продолжающийся огонь противника, рядовой Лебедев выдвинулся к вышедшей из строя технике, потушил огонь, в кратчайшие сроки выявил неисправности и устранил их. Это позволило обеспечить устойчивое управление подразделениями и отбить атаку противника.

Подразделение под командованием подполковника Павла Варлакова выполняло боевую задачу по огневой поддержке батальонной тактической группы, которая вела наступление на стратегически важном направлении.

Противник осыпал контрбатарейным огнем позиции российских подразделений, поэтому подполковник Варлаков решил лично осуществить корректировку стрельбы батареи.

В результате грамотных действий командира и его подчиненных было уничтожено до пяти БМП и до 30 человек личного состава противника. Российские мотострелки в рискованных и сложных условиях смогли значительно продвинуться вперед и захватить важный плацдарм для развития дальнейшего наступления наших войск.

Днем ранее, 17 апреля, в Минобороны рассказали, как операционная медсестра сержант Юлия Карташова регулярно оказывает помощь военнослужащим и обеспечивает условия для реабилитации раненых. За время проведения спецоперации сержант ассистировала в 135 хирургических операциях, а также неоднократно эвакуировала пострадавших из зоны боевых действий.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.