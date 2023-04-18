ДТП с двумя машинами произошло в Северо-Западном тоннеле в Москве

В Москве в Северо-Западном тоннеле произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщила пресс-служба столичного дептранса в своем Telegram-канале.

После столкновения двух автомобилей один из них врезался в стену и опрокинулся на проезжую часть. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», по предварительным данным, пострадали два человека.

На месте работают оперативные службы города, выясняются обстоятельства случившегося. Движение в районе места ДТП затруднено, заняты второй и третий ряды. Водителям посоветовали выбирать пути объезда, пишет РИАМО.

Ранее 17 апреля массовое ДТП произошло на пересечении Легковой улицы и Комендантского проспекта в Санкт-Петербурге. По данным «Известий», в результате аварии повреждено более 10 машин, включая грузовой автомобиль. Пострадали восемь человек.