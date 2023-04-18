В Ростове депутата городской думы обвинили в краже смартфонов

Ростовского депутата Петра Пятибратова обвинили в краже смартфонов у жителя села Троицкое. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил источник «Известий».

«Житель села Троицкое утверждает, что у них с Пятибратовым произошел конфликт. В разгар ссоры депутат городской думы начал угрожать мужчине пистолетом и похитил у него два телефона Xiaomi», — рассказал собеседник.

По факту произошедшего правоохранительные органы организовали проверку.

12 апреля в Краснодаре на Бульварном кольце мужчина ограбил 10-летнюю школьницу. Он попросил у школьницы воспользоваться ее телефоном и исчез вместе с ним. В ходе допроса подозреваемый сознался в преступлении, сообщив, что сдал украденный телефон в ломбард за 9 тыс. рублей, а полученные денежные средства уже потратил на личные нужды.