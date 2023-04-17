Реклама
Прямой эфир
Мир
Al Arabiya сообщил об обстреле спецназом Судана автомобиля посольства США в Хартуме
Мир
Глава Пентагона поручил перепроверить методы обращения с секретными данными за 45 дней
Мир
Байден поручил главе нацразведки оценить ущерб от утечки данных из Пентагона
Мир
Посол ЕС в Судане подвергся нападению в собственной резиденции
Мир
Китай призвал прекратить военные учения США и союзников у КНДР
Мир
США выделят $20 млн на контроль за использованием Киевом американской помощи
Спорт
«Ак Барс» обыграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина
Мир
Посол РФ сообщил о требовании Британии предоставить к Кара-Мурзе консульский доступ
Мир
Пенсионная реформа во Франции вступит в силу осенью 2023 года
Мир
США обвинили 34 офицеров полиции КНР в преследовании активистов за рубежом
Мир
МИД РФ расценил запрет Молдавии на въезд Минниханова как недружественный шаг
Мир
Минимум семь военных США пострадали при инциденте с бронемашинами в ФРГ
Общество
Львица и тигрица одновременно родили детенышей в барнаульском зоопарке

Глава Пентагона поручил перепроверить методы обращения с секретными данными за 45 дней

0
Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава министерства обороны США Ллойд Остин поручил провести всесторонний обзор программ безопасности Пентагона, включая аспекты, касающиеся информационной безопасности. Об этом в понедельник, 17 апреля, во время онлайн-трансляции брифинга сообщила заместитель пресс-секретаря американского военного ведомства Сабрина Сингх.

В рамках проверки будет рассмотрена эффективность программ защиты от внутренних угроз, процедур безопасности и политики ведомства.

Как сообщила Сингх, в течение 45 дней будут представлены первые результаты проверки, а также даны рекомендации по совершенствованию системы хранения засекреченных данных.

Ведомство занялось улучшением системы безопасности данных после двух утечек, предположительно, засекреченных документов Пентагона, о чем стало известно 7 апреля. Речь шла о порядка 100 документов, которые касались боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть материалов также следовало, что США прослушивают Южную Корею, Израиль и Украину. На фоне этого несколько стран потребовали объяснений от американской стороны.

Заветные материалы: утечка Пентагона, скандал далай-ламы, мобилизация в Африке
«Известия» выбрали самые любопытные и шокирующие события в мире

13 апреля бывший офицер американской разведки Чарльз Морган заявил, что утечка секретных документов США позволит России лучше противостоять шпионажу. Он отметил, что подобные утечки угрожают жизням людей. При этом устроившие слив информации редко думают о последствиях.

Тогда же газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в правительствах стран Европы написала, что союзники США также выразили обеспокоенность касательно способности Вашингтона хранить секретные данные после инцидента с утечкой документов Пентагона в Сеть. По данным источников, информация о шпионаже США за союзниками и партнерами шокирует не так сильно, как раньше, поскольку многие страны следят друг за другом.

15 апреля, конгрессмен-республиканец от штата Техас Тони Гонсалес заявил о слабом контроле властей США за секретными правительственными данными.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023