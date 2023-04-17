Глава Пентагона поручил перепроверить методы обращения с секретными данными за 45 дней

Глава министерства обороны США Ллойд Остин поручил провести всесторонний обзор программ безопасности Пентагона, включая аспекты, касающиеся информационной безопасности. Об этом в понедельник, 17 апреля, во время онлайн-трансляции брифинга сообщила заместитель пресс-секретаря американского военного ведомства Сабрина Сингх.

В рамках проверки будет рассмотрена эффективность программ защиты от внутренних угроз, процедур безопасности и политики ведомства.

Как сообщила Сингх, в течение 45 дней будут представлены первые результаты проверки, а также даны рекомендации по совершенствованию системы хранения засекреченных данных.

Ведомство занялось улучшением системы безопасности данных после двух утечек, предположительно, засекреченных документов Пентагона, о чем стало известно 7 апреля. Речь шла о порядка 100 документов, которые касались боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть материалов также следовало, что США прослушивают Южную Корею, Израиль и Украину. На фоне этого несколько стран потребовали объяснений от американской стороны.

13 апреля бывший офицер американской разведки Чарльз Морган заявил, что утечка секретных документов США позволит России лучше противостоять шпионажу. Он отметил, что подобные утечки угрожают жизням людей. При этом устроившие слив информации редко думают о последствиях.

Тогда же газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в правительствах стран Европы написала, что союзники США также выразили обеспокоенность касательно способности Вашингтона хранить секретные данные после инцидента с утечкой документов Пентагона в Сеть. По данным источников, информация о шпионаже США за союзниками и партнерами шокирует не так сильно, как раньше, поскольку многие страны следят друг за другом.

15 апреля, конгрессмен-республиканец от штата Техас Тони Гонсалес заявил о слабом контроле властей США за секретными правительственными данными.