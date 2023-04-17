Появилось видео боевой работы экипажей российских БМП на угледарском направлении

Российские силы оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» нанесли мощный удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на угледарском направлении. В распоряжении «Известий» в понедельник, 17 апреля, появились видеокадры боевой работы «Каскада» по противнику.

17 апреля начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что российские военнослужащие сорвали попытку захода украинской диверсионно-разведывательной группы в тыл подразделениям ВС РФ на южнодонецком направлении.

16 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о том, что ВСУ понесли потери до 145 человек на донецком направлении.



15 апреля сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли более 315 военных и наемников на донецком направлении, а также две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы Д-20 и «Мста-Б» и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.