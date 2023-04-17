Трехкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак скончалась в возрасте 29 лет

В возрасте 29 лет умерла гандболистка, трехкратная чемпионка России Виктория Дивак. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщается на сайте Федерации гандбола России.

Тело Дивак нашли возле дома на улице Софьи Перовской в Волгограде.

По данным «Известий», спортсменка выпала из окна восьмого этажа, что и стало причиной смерти. От полученных травм Дивак скончалась на месте, пишет сайт kp.ru. Предварительно, речь идет о несчастном случае.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на правоохранителей, специалисты уже взяли у погибшей девушки кровь, чтобы проверить ее на содержание алкоголя или запрещенных препаратов.

За день до трагедии спортсменка участвовала в матче против ЦСКА в чемпионате России (28:37), отмечает Pravda.Ru.

Место и время церемонии прощания и похорон не сообщаются, отмечает телеканал «360». В Федерации выразили глубокие соболезнования родным и близким спортсменки, пишет НСН.

В региональном СК начали проверку по факту смерти Дивак. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Виктория Дивак была воспитанницей волгоградской школы гандбола, уточняет Life.ru. Гандболистка трижды одерживала победу в чемпионате России. Она выступала в составе «Динамо-Синары» а также играла за «Кубань» и «Астраханочку», за немецкий «Халле-Нойштадт» и французский «Ахенхайм Трухтерсхайм».

В 2009 году Дивак выиграла чемпионат Европы в составе сборной России, сообщает RT.