Дерматовенеролог рассказала о видах диатеза

Диатез у детей — это не заболевание, а генетически обусловленная особенность обмена веществ, которая определяет предрасположенность к тем или иным болезням, заявила 18 апреля в беседе с «Известиями» врач-дерматовенеролог дерматовенерологического отделения Российской детской клинической больницы РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России, доцент кафедры госпитальной педиатрии имени академика В. А. Таболина, кандидат медицинских наук Александра Боткина.

Важно выявить тип диатеза, так как от этого зависит, к каким именно болезням у ребенка предрасположенность, считает специалист. Однако, по ее словам, предрасположенность не означает неизбежность.

«Те или иные болезни могут развиться при воздействии определенных внешних факторов, а могут и не проявиться никогда. И это уже зависит не только от природы, но и от внимания и правильного поведения родителей. Своевременно составленный метаболический портрет ребенка может позволить избежать целого спектра заболеваний. Лечить нужно не диатез, а заболевание, к которому он может привести», — заявила эксперт.

Главной задачей педиатра Боткина назвала профилактику во время ведения маленького пациента, а родителей — дисциплинированное выполнение рекомендаций врача.

«В настоящее время описано достаточно много различных диатезов, но наиболее часто встречаются четыре: экссудативно-катаральный, аллергический, нервно-артритический и лимфатико-гипопластический. Экссудативно-катаральный диатез — самый частый из них, встречается почти у 40% детей. Его проявления начинаются практически с рождения. Такие дети нередко излишне прибавляют в весе, бывают чрезмерно раздражительными или наоборот, флегматичными», — отметила Боткина.

Собеседница «Известий» обратила внимание также на то, что у таких детей повышенная ранимость слизистых оболочек с затяжным течением, регулярно возникают стоматиты, гингивиты, течет из носа или слезятся глаза, а также увеличиваются лимфатические узлы.

«Кожа страдает всегда. С первого месяца жизни возникают стойкие опрелости, гнейс — жировые себорейные чешуйки на волосистой части головы, сухость и бледность кожи. Затем возникает поражение кожи лица, так называемый молочный струп. Кожа щек, подбородка сначала краснеет, а затем начинает шелушиться», — объяснила дерматовенеролог.

Боткина сообщила, что при этом виде диатеза количество продукта имеет значение.

«Если аллергика обсыплет даже после одной ягодки, то у ребенка с этим типом диатеза проявления возникнут, только если он съест избыточно много таких продуктов. Лишь в этом случае это приведет к разрушению специальных клеток, отвечающих за воспаление в коже и выделению в кровь большого количества гистамина — главного виновника красноты, зуда и диареи», — уточнила специалист.

Все эти реакции протекают без участия иммунной системы ребенка, и когда ребенку исполняется три-четыре года, проявления экссудативно-катарального диатеза постепенно исчезают. Для облегчения состояния малыша нужно придерживаться разумной диеты и использовать антигистаминные препараты.

«При обострениях на воспаленную кожу краткими курсами наносить местные стероидные кремы. Бояться их не нужно. Гормональные мази сами по себе не только не страшны, но и необходимы при целом ряде заболеваний. Основной залог успеха при их использовании — назначение специалистом с учетом возраста, преморбидного фона и тяжести кожного процесса», — подчеркнула доктор.

Как отметила Боткина, чтобы предупредить обострение, надо применять эмолиенты — средства, увлажняющие кожу и предупреждающие потерю влаги, а также повышающие ее устойчивость к повреждающим факторам среды.

«Если же сходные симптомы появляются у ребенка от маленькой мандаринки или одной шоколадной конфетки — речь идет о другом диатезе — аллергическом. При данном диатезе иммунная система играет ведущую роль. Если поспрашивать родителей такого ребенка, то обязательно выяснится, что у мамы или папы, бабушки или дедушки есть одно или даже несколько таких заболеваний. Окончательный диагноз устанавливает аллерголог после специального аллергологического обследования», — сказала специалист.

При нервно-артритическом диатезе дети обычно капризны, упрямы, особенно возбудимы, у них плохой либо избирательный аппетит, они очень легко могут похудеть, а набрать вес сложно, подчеркнула Боткина.

«Такие дети часто страдают от заикания, ночных страхов, различных тиков», — сообщила специалист.

Ко второму типу она отнесла лимфатико-гипопластический.

«Дети рождаются зачастую крупными и быстро набирают вес. Для этих малышей характерны широкая грудная клетка, крыловидные лопатки, белокурые или светлые волосы, голубоватая окраска склер. Часто у них отмечается сниженный мышечный тонус, увеличение всех групп лимфатических узлов, вегетативная лабильность — повышенная потливость, необъяснимый длительный субфебрилитет — слегка повышенная температура тела, срыгивания, диарея или запоры», — заявила Боткина.

Кроме того, у них очень рано увеличиваются аденоиды, вилочковая железа, дети начинают часто болеть ОРЗ, причем переносят повторные ОРВИ с обструктивным синдромом, то есть у них возникает так называемый ложный круп.

«К пяти-семи годам иногда формируются хронические очаги инфекции в ЛОР-органах: хронический тонзиллит, аденоидит, рецидивирующий бронхит, нередко диагностируется вторичный пиелонефрит», — сказала эксперт.

10 марта врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр Анастасия Шугаева рассказала об аллергии на воду как у взрослых, так и у детей. Однако это не всегда связано с аллергией непосредственно на воду, хотя такое заболевание тоже существует. Специалист обратила внимание на то, что под аллергией непосредственно на воду понимается так называемая аквагенная крапивница — очень редкая форма крапивницы, которая характеризуется появлением высыпаний после контакта с водой независимо от ее температуры, чистоты, уровня солености и других качеств.