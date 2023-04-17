«Ак Барс» обыграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» дома обыграл московский ЦСКА в первом матче финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра состоялась 17 апреля.

Первый гол на 7-й минуте забил Артем Лукоянов. Позже хоккеист ЦСКА Михаил Григоренко сравнял счет, однако шайба стала последней для москвичей в этом матче. Во второй «двадцатиминутке» Станислав Галиев вывел «Ак Барс» вперед, а в следующем временном отрезке Кирилл Панюков и Дмитрий Воронков укрепили преимущество. В итоге игра завершилась со счетом 4:1, сообщает «Газета.Ru».

Следующий матч состоится в Казани 19 апреля.

12 апреля ЦСКА обыграл СКА и в рекордный шестой раз вышел в финал Кубка Гагарина. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу армейцев.

До этого «Ак Барс» дома обыграл омский «Авангард» в пятом матче серии полуфинала Кубка Гагарина со счетом 3:2. Победа позволила команде стать первым финалистом Кубка Гагарина.