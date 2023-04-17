Реклама
Прямой эфир
Спорт
«Ак Барс» обыграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина
Мир
Посол РФ сообщил о требовании Британии предоставить к Кара-Мурзе консульский доступ
Мир
Пенсионная реформа во Франции вступит в силу осенью 2023 года
Мир
США обвинили 34 офицеров полиции КНР в преследовании активистов за рубежом
Мир
МИД РФ расценил запрет Молдавии на въезд Минниханова как недружественный шаг
Мир
Минимум семь военных США пострадали при инциденте с бронемашинами в ФРГ
Общество
Львица и тигрица одновременно родили детенышей в барнаульском зоопарке
Мир
Более 180 человек погибли при столкновениях армии Судана и спецназа
Мир
Президент ФРГ указал на изменение взгляда на политику ЕС после начала СВО
Мир
Зеленский посетовал на задержку Западом поставок оружия Украине
Мир
В Пентагоне сообщили об игнорировании Китаем запросов США
Авто
В Шанхае на автосалоне EXEED покажут новые электромобили
Мир
Глава МИД Бразилии заявил об ущербе развивающимся странам от санкций против РФ

«Ак Барс» обыграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина

0
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» дома обыграл московский ЦСКА в первом матче финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра состоялась 17 апреля.

Первый гол на 7-й минуте забил Артем Лукоянов. Позже хоккеист ЦСКА Михаил Григоренко сравнял счет, однако шайба стала последней для москвичей в этом матче. Во второй «двадцатиминутке» Станислав Галиев вывел «Ак Барс» вперед, а в следующем временном отрезке Кирилл Панюков и Дмитрий Воронков укрепили преимущество. В итоге игра завершилась со счетом 4:1, сообщает «Газета.Ru».

Следующий матч состоится в Казани 19 апреля.

Раз в пять: «Ак Барс» и ЦСКА вновь определят лучшую команду КХЛ
В 2018 году сильнее были казанцы, в этот раз армейцы настроены на реванш

12 апреля ЦСКА обыграл СКА и в рекордный шестой раз вышел в финал Кубка Гагарина. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу армейцев.

До этого «Ак Барс» дома обыграл омский «Авангард» в пятом матче серии полуфинала Кубка Гагарина со счетом 3:2. Победа позволила команде стать первым финалистом Кубка Гагарина.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023