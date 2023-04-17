В Ингушетии нашли три схрона с оружием напавших на пост ДПС бандитов

В Ингушетии сотрудники правоохранительных органов обнаружили три схрона с оружием и боеприпасами, сделанных бандитами, напавшими на пост ДПС «Волга-14» в конце марта. Об этом стало известно в понедельник, 17 апреля.

В частности, отмечается, что в доме одного из радикалов в селе Пседах оперативники нашли гранату РГД-5 с запалом и несколько патронов, на ферме другого бандита откопали заряженный РПГ-22 и почти четыреста патронов. Также были найдены самодельные взрывные устройства, мощностью по шесть килограммов в тротиловом эквиваленте каждое.

Третий схрон был обнаружен в километре от фермы. Отмечается, что там радикалы прятали почти три тысячи патронов разного калибра, в том числе бронебойные.

Налет экстремистов, обстрелявших пост полиции «Волга-14» вблизи города Назрань был совершен 27 марта. Правоохранители пытались задержать их, однако преступники открыли огонь по стражам порядка. В результате обстрела был ранен сотрудник органов внутренних дел, который находился на посту при исполнении служебных обязанностей. Был введен план «Перехват».

В ночь на 6 апреля проводилась КТО по захвату радикалов. Спецназ ФСБ России во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии и МВД по Ингушетии заблокировал экстремистов в доме в населенном пункте Зязиков-Юрт в рамках контртеррористической операции. Погибли трое силовиков, еще восемь сотрудников пострадали.

7 апреля был задержан причастный к нападению на пост ГАИ Амир Боков. На следующий день оперштаб подтвердил задержание второго участника бандгруппы, причастной к перестрелке с правоохранителями. Как сообщил источник «Известий», задержанный Михаил Мошхоев искал пропитание для членов группировки, когда его обнаружили силовики.

15 апреля сообщалось, что еще четверо напавших на правоохранителей в Ингушетии были ликвидированы. Еще двоих боевиков удалось задержать. Отмечалось, что совершившие преступление объявили себя сторонниками ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). Также сообщалось о задержании девяти пособников бандгруппы.