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Эксперты дали советы для увеличения квартиры за счет балкона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Квартиры с присоединенными к комнатам или кухням балконами на вторичном рынке Московского региона занимают 9% от объема предложения.
Эксперты «НДВ Супермаркет Недвижимости» рассказали «Известиям» рекомендации для проведения такой перепланировки законно.

По информации компании, практика обращений клиентов в Мосжилинспекцию показывает, что положительного заключения на присоединение балкона к внутренним помещениям квартиры не удается получить 99% собственников жилья.

«Одна из основных причин отказа — отсутствие в проекте перепланировки теплотехнического расчета на соответствие измененной наружной стены требованиям теплоизоляции и энергоэффективности. Этот документ необходим при демонтаже подоконного блока и части наружной не несущей стены. Утепление балкона не является основанием для положительного решения госоргана», — рассказали эксперты.

Как пояснили специалисты, ведомство аргументирует свою позицию тем, что если разрешить всем гражданам присоединять балконы, то система отопления дома не справится с возросшей нагрузкой, а жилищные условия станут неприемлемыми. Но в некоторых городах Подмосковья согласовать перепланировку балкона с присоединением к внутренним помещениям удается чаще. Их доля составляет 18% от всех заявителей, добавили аналитики.

«При присоединении балкона рекомендуется устанавливать распашные или раздвижные прозрачные двери — «французское окно». Способ фактически объединяет балкон с кухней или комнатой и избавляет собственника от сложных юридических процедур, а также позволяет реализовать квартиру без каких-либо затруднений. Лоджию, в отличие от балкона, можно присоединить к внутренним помещениям квартиры в чистом виде, так как она примыкает к строению с трех сторон, не выступает за пределы несущих конструкций и выдерживает большую нагрузку», — рассказали с компании.

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По словам руководителя департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елены Мищенко, сейчас появляются инициативы о необходимости более лояльного подхода к процедуре, о разрешении и упрощении присоединения таких помещений к кухням или комнатам.

«Основным законом, регулирующим перепланировку в столице, осталось Постановление Правительства Москвы № 508. Единственное упрощение — возможность подачи документов через МФЦ. Для согласования перепланировки предоставляются следующие документы: технический план помещения, проект перепланировки, техническое заключение, теплотехнический расчет, письменное согласие всех жильцов на осуществление перепланировки, выписка из ЕГРН, копия документа, удостоверяющего личность заявителя. Однако в разных субъектах региональное законодательство может корректировать данный перечень документов», — сказала она.

Ранее в апреле Банк России предупредил о возможном замедлении ипотеки в связи с ростом цен на недвижимость. В регуляторе отметили, что повышение цен снижает доступность жилья для заемщиков, из-за этого происходит замедление в ипотечном сегменте.

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