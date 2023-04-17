Сезон высадки сеянцев начался в подмосковных лесах на две недели раньше
В Московской области раньше обычного на две недели стартовал лесокультурный сезон. Мероприятия, запланированные в его рамках, продлятся до июня.
Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный комитет лесного хозяйства, открыть сезон раньше срока позволила погода. В этом году быстро сошел снег, земля для посадок прогрелась.
В подмосковных лесах высадят более 3 млн сеянцев. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Экология». Площадь посадок составит 1 тыс. га. Это гари и места проведения сплошных санитарных вырубок, рассказал зампред регионального правительства Георгий Филимонов.
Ранее, 6 апреля, сообщалось, что в Подмосковье до конца 2023 года отремонтируют более 1 км дорог. Это примерно 650 участков дорог. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».