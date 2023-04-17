Реклама
Прямой эфир
Спорт
«Ак Барс» обыграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина
Мир
Посол РФ сообщил о требовании Британии предоставить к Кара-Мурзе консульский доступ
Мир
Пенсионная реформа во Франции вступит в силу осенью 2023 года
Мир
США обвинили 34 офицеров полиции КНР в преследовании активистов за рубежом
Мир
МИД РФ расценил запрет Молдавии на въезд Минниханова как недружественный шаг
Мир
Минимум семь военных США пострадали при инциденте с бронемашинами в ФРГ
Общество
Львица и тигрица одновременно родили детенышей в барнаульском зоопарке
Мир
Более 180 человек погибли при столкновениях армии Судана и спецназа
Мир
Президент ФРГ указал на изменение взгляда на политику ЕС после начала СВО
Мир
Зеленский посетовал на задержку Западом поставок оружия Украине
Мир
В Пентагоне сообщили об игнорировании Китаем запросов США
Авто
В Шанхае на автосалоне EXEED покажут новые электромобили
Мир
Глава МИД Бразилии заявил об ущербе развивающимся странам от санкций против РФ

Анатолий Вассерман предложил штрафовать россиян, хранящих наличными более 1 млн рублей

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман предложил обязать граждан России уведомлять Федеральную налоговую службу (ФНС) о хранении суммы свыше миллиона рублей наличными. О своей инициативе парламентарий рассказал в понедельник, 17 апреля.

«Сейчас уже большую часть взаиморасчетов, даже чисто бытовых, можно вести в безналичной форме. <...> В законопроекте указана сумма миллион рублей или эквивалент в других валютах», — сказал Вассерман «РИА Новости».

При этом, по его словам, обозначенная сумма может быть изменена при работе над проектом. Помимо этого, депутат рассказал о наказании, которое ждет нарушителя предлагаемых норм, в случае принятия законопроекта.

Он отметил, что предполагается конфискация этих средств, а также штраф в размере двух таких сумм.

Ставка сыграла: в апреле россияне стали продавать наличную валюту
Что послужило причиной и почему граждане решили зафиксировать прибыль именно сейчас

Ранее, 13 апреля, сообщалось, что за год россияне попытались незаконно вывезти свыше 1 млрд рублей. Так, всего с марта 2022-го по март 2023-го выявлено более 12 тыс. нарушений при ввозе и вывозе гражданами денег через границу. По итогам вычисленных нарушений таможенными органами возбуждено 12,1 тыс. дел об административных правонарушениях.

Также с начала марта 2022-го по март этого года таможенные органы возбудили 102 уголовных дела за незаконное перемещение налички в рамках ст. 200.1 УК РФ («Контрабанда наличных денежных средств»). Годом ранее было начато 95 дел.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023