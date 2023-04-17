Анатолий Вассерман предложил штрафовать россиян, хранящих наличными более 1 млн рублей

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман предложил обязать граждан России уведомлять Федеральную налоговую службу (ФНС) о хранении суммы свыше миллиона рублей наличными. О своей инициативе парламентарий рассказал в понедельник, 17 апреля.

«Сейчас уже большую часть взаиморасчетов, даже чисто бытовых, можно вести в безналичной форме. <...> В законопроекте указана сумма миллион рублей или эквивалент в других валютах», — сказал Вассерман «РИА Новости».

При этом, по его словам, обозначенная сумма может быть изменена при работе над проектом. Помимо этого, депутат рассказал о наказании, которое ждет нарушителя предлагаемых норм, в случае принятия законопроекта.

Он отметил, что предполагается конфискация этих средств, а также штраф в размере двух таких сумм.

Ранее, 13 апреля, сообщалось, что за год россияне попытались незаконно вывезти свыше 1 млрд рублей. Так, всего с марта 2022-го по март 2023-го выявлено более 12 тыс. нарушений при ввозе и вывозе гражданами денег через границу. По итогам вычисленных нарушений таможенными органами возбуждено 12,1 тыс. дел об административных правонарушениях.

Также с начала марта 2022-го по март этого года таможенные органы возбудили 102 уголовных дела за незаконное перемещение налички в рамках ст. 200.1 УК РФ («Контрабанда наличных денежных средств»). Годом ранее было начато 95 дел.