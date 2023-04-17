Школу мирового уровня построят в Рязани

Рязанская область стала одним из шести регионов, в которых построят флагманские школы мирового уровня. Информация об этом появилась на сайте областного правительства. Вопрос обсуждался на встрече министра просвещения РФ Сергея Кравцова, помощника президента РФ Максима Орешкина и главы Рязанской области Павла Малкова.

По словам Орешкина, которые приводит 62INFO.ru, Министерством просвещения и губернаторами уже проведена большая подготовительная работа, необходимо переходить в активную фазу.

В свою очередь, глава Минпросвещения отметил, что в России есть дети, которые хотят получать более глубокие знания, и в стране будут создаваться подобные флагманские школы при использовании передового отечественного опыта.

Губернатор Рязанской области сообщил, что в регионе одаренных школьников очень много. Такая школа станет отличной площадкой для роста талантливых учеников и педагогов, а также для внедрения лучших образовательных практик. Она также может стать хорошим методологическим центром для других школ.

РИА «7 новостей» пишет, что образовательный комплекс планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году. Он будет рассчитан на 800 мест. Обучение организуют по трем профилям: физико-математическому, естественно-научному и социально-гуманитарному. Где конкретно построят школу, пока не сообщается.