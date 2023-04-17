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Больницу в Саратове признали памятником архитектуры

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В Саратове новые объекты культурного наследия включили в госреестр. Соответствующие приказы министра — председателя регионального комитета по культурному наследию Владимира Мухина опубликованы в понедельник, 17 апреля.

Так, муниципальным памятником признан жилой дом 1862 года постройки на Большой Горной улице. Памятником регионального значения стал «Ансамбль дорожной клинической больницы» на 1-м Станционном проезде.

ИА «Взгляд-инфо» поясняет, что первые корпуса больницы не сохранились, но есть ансамбль из трех зданий. В 1930 году построили здание терапевтического корпуса, в 1956 году открылся радиологический корпус, тогда же был возведен патологоанатомический корпус.

Отныне на эти здания распространяются охранные меры в рамках действующего законодательства, отмечает агентство.

В конце февраля сообщалось, что власти Саратова выделят 1,5 млн рублей на снос аварийных домов. Планируется снести дома дореволюционной постройки на центральных улицах: Астраханская, Вольская и Провиантская.

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