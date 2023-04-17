Реклама
Прямой эфир
Авто
В Шанхае на автосалоне EXEED покажут новые электромобили
Мир
Глава МИД Бразилии заявил об ущербе развивающимся странам от санкций против РФ
Мир
Лавров заявил о заинтересованности РФ в скором завершении конфликта на Украине
Общество
Историк объяснил важность включения в ЕГЭ по истории заданий на тему СВО
Мир
В Пентагоне указали на нежелание США напрямую вступать в конфликт на Украине
Мир
Словакия запретит импорт ряда продуктов с Украины с 19 апреля
Мир
Reuters узнало о планах ФРГ добиться санкций против атомной отрасли России
Мир
США понадобится полтора года на поставку F-16 на Украину
Происшествия
Злоумышленники обманули балерину Большого театра на 700 тыс. рублей
Экономика
Компания Yum! Brands продала рестораны KFC в России
Мир
Министра здравоохранения Франции Брауна освистали протестующие возле больницы
Мир
В Киеве выразили обеспокоенность возможными убытками от запрета на экспорт зерна
Мир
В Судане сообщили о более чем 100 погибших в столкновениях мирных жителях
Сюжет:

Брянский губернатор сообщил о попытке пересечения границы со стороны Украины

Брянский губернатор Богомаз сообщил о попытке пересечения госграницы со стороны Украины
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Брянской области в районе села Запесочье со стороны Украины совершена попытка незаконного пересечения государственной границы. Об этом сообщил 17 апреля губернатор области Александр Богомаз.

«Нарушитель подорвался на заминированной защитной линии, которая создана военнослужащими ВС РФ для предотвращения проникновения на территорию России и обеспечения безопасности жителей приграничных населенных пунктов», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

На защиту становись: как будет организована тероборона регионов России
Система обеспечит охрану предприятий, транспорта и социальных объектов

Ранее, 6 апреля, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российскими военными и пограничниками пресечена попытка проникновения более 15 боевиков украинской ДРГ на территорию России в районе населенного пункта Случаевск Брянской области.

За день до этого Богомаз сообщил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывное устройство с беспилотника в Суземском районе Брянской области. Один человек пострадал.

Тогда же в Брянской области потерпел крушение украинский легкомоторный самолет, был задержан его пилот. В отношении проводится разбирательство, по результатам которого примут процессуальное решение.

«Известия» публиковали кадры допроса задержанного. По словам мужчины, он якобы не знал, что летит на территорию России. Перед пилотом поставили задачу лететь на малой высоте за ведущим и фотографировать то, что он скажет. За выполненную работу ему пообещали 50 тыс. гривен (около 109 тыс. рублей). При этом украинец утверждает, что не является военным.

ВСУ предпринимают попытки атаковать приграничные территории РФ на фоне проведения Москвой спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023