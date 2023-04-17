Брянский губернатор сообщил о попытке пересечения границы со стороны Украины

В Брянской области в районе села Запесочье со стороны Украины совершена попытка незаконного пересечения государственной границы. Об этом сообщил 17 апреля губернатор области Александр Богомаз.

«Нарушитель подорвался на заминированной защитной линии, которая создана военнослужащими ВС РФ для предотвращения проникновения на территорию России и обеспечения безопасности жителей приграничных населенных пунктов», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее, 6 апреля, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российскими военными и пограничниками пресечена попытка проникновения более 15 боевиков украинской ДРГ на территорию России в районе населенного пункта Случаевск Брянской области.

За день до этого Богомаз сообщил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывное устройство с беспилотника в Суземском районе Брянской области. Один человек пострадал.

Тогда же в Брянской области потерпел крушение украинский легкомоторный самолет, был задержан его пилот. В отношении проводится разбирательство, по результатам которого примут процессуальное решение.

«Известия» публиковали кадры допроса задержанного. По словам мужчины, он якобы не знал, что летит на территорию России. Перед пилотом поставили задачу лететь на малой высоте за ведущим и фотографировать то, что он скажет. За выполненную работу ему пообещали 50 тыс. гривен (около 109 тыс. рублей). При этом украинец утверждает, что не является военным.

ВСУ предпринимают попытки атаковать приграничные территории РФ на фоне проведения Москвой спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.