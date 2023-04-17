Львица и тигрица одновременно родили детенышей в барнаульском зоопарке

В барнаульском зоопарке в день празднования Пасхи львица и тигрица одновременно родили детенышей. Об этом сообщили в понедельник, 17 апреля, в Telegram-канале учреждения.

«В первые часы праздника Багира (тигрица. ​—​​​​​​ Ред.) уже шестой раз стала мамой, а в последние часы праздника эстафету приняла Ая (львица. ​—​​​​​​ Ред.), четвертый раз став мамочкой», —​​​​​​ отмечается в публикации.

Львица и тигрица рожают во второй раз в один день. Кроме того, у Багиры не впервые появляется детеныш на Пасху.

Ранее, 13 апреля, в Московском зоопарке бурый медведь Гром из центра воспроизводства редких видов животных вышел из спячки. У него это была первая зимняя спячка в его жизни. Он впал в нее середине января и проспал почти три с половиной месяца. В настоящее время он активен и чувствует себя хорошо.

11 апреля также стало известно, что в Московском зоопарке вышли из спячки мадагаскарские тенреки. Эти зверьки внешне похожи на ежей, но при этом не являются их родственниками. Они способны взбираться на деревья и добывать насекомых в кронах в отличие от представителей ежовых.