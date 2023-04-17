Реклама
Прямой эфир
Спорт
«Ак Барс» обыграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина
Мир
Посол РФ сообщил о требовании Британии предоставить к Кара-Мурзе консульский доступ
Мир
Пенсионная реформа во Франции вступит в силу осенью 2023 года
Мир
США обвинили 34 офицеров полиции КНР в преследовании активистов за рубежом
Мир
МИД РФ расценил запрет Молдавии на въезд Минниханова как недружественный шаг
Мир
Минимум семь военных США пострадали при инциденте с бронемашинами в ФРГ
Общество
Львица и тигрица одновременно родили детенышей в барнаульском зоопарке
Мир
Более 180 человек погибли при столкновениях армии Судана и спецназа
Мир
Президент ФРГ указал на изменение взгляда на политику ЕС после начала СВО
Мир
Зеленский посетовал на задержку Западом поставок оружия Украине
Мир
В Пентагоне сообщили об игнорировании Китаем запросов США
Авто
В Шанхае на автосалоне EXEED покажут новые электромобили
Мир
Глава МИД Бразилии заявил об ущербе развивающимся странам от санкций против РФ
Сюжет:

Львица и тигрица одновременно родили детенышей в барнаульском зоопарке

0
Фото: t.me/zoo22ru
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В барнаульском зоопарке в день празднования Пасхи львица и тигрица одновременно родили детенышей. Об этом сообщили в понедельник, 17 апреля, в Telegram-канале учреждения.

«В первые часы праздника Багира (тигрица. ​—​​​​​​ Ред.) уже шестой раз стала мамой, а в последние часы праздника эстафету приняла Ая (львица. ​—​​​​​​ Ред.), четвертый раз став мамочкой», —​​​​​​ отмечается в публикации.

Львица и тигрица рожают во второй раз в один день. Кроме того, у Багиры не впервые появляется детеныш на Пасху.

Трогательный уход: куда исчезают питомцы контактных зоопарков
В начале следующего года десятки диких животных могут оказаться на городских улицах

Ранее, 13 апреля, в Московском зоопарке бурый медведь Гром из центра воспроизводства редких видов животных вышел из спячки. У него это была первая зимняя спячка в его жизни. Он впал в нее середине января и проспал почти три с половиной месяца. В настоящее время он активен и чувствует себя хорошо.

11 апреля также стало известно, что в Московском зоопарке вышли из спячки мадагаскарские тенреки. Эти зверьки внешне похожи на ежей, но при этом не являются их родственниками. Они способны взбираться на деревья и добывать насекомых в кронах в отличие от представителей ежовых.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023