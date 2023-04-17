Фестиваль «Свет лучезарного ангела» начался в Тамбовской области
В Тамбовской области открылся XIV кинофестиваль «Свет лучезарного ангела». Он будет проходить до 21 апреля в различных городах региона.
Так, фестивальная программа началась с показа фильма «Однажды в пустыне» режиссера Андрея Кравчука в кинотеатре Мичуринска. Закроет киносмотр фильм «Человек Божий» режиссера Елены Попович.
Проект является благотворительным, вход для зрителей на все показы и мероприятия свободный, уточняет ИА «ОнлайнТамбов.Ру».
Кинофестиваль «Свет лучезарного ангела» — это продолжение XIX международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный ангел». Он проходил в Москве в ноябре 2022 года.