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Президент ФРГ указал на изменение взгляда на политику ЕС после начала СВО

Президент ФРГ Штайнмайер заявил, что СВО изменила взгляд на прежнюю политику ФРГ и Европы
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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Специальная военная операция (СВО) России на Украине изменила взгляд на прежнюю политику Германии и Европы. Об этом заявил в понедельник, 17 апреля, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на вручении экс-канцлеру страны Ангеле Меркель ордена «За заслуги перед ФРГ».

«24 февраля 2022 года не только повлияло на всю Европу, но и изменило мир, а вместе с этим и наш взгляд на предшествующие годы в немецкой и европейской политике», — отметил политик во время церемонии, трансляция которой велась в эфире YouTube-канала журнала Der Spiegel.

Он подчеркнул, что теперь важно извлечь из этой ситуации уроки и начать думать по-новому.

«Этот исторический перелом требует от всех нас нового мышления. Более того, он заставляет пересмотреть позиции, рассмотреть немыслимое ранее и, прежде всего укрепить, демократию как внутри, так и снаружи», — сказал Штайнмайер.

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В конце марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в свою очередь, отметил, что после начала российской спецоперации движение к многополярности в мире ускорилось и Россия находится на острие этого процесса. Глава правительства указал, что Россия сегодня борется за право выбирать собственный путь, исходя их своих национальных интересов и действуя на благо своего народа.

Ранее, 10 февраля, американский журналист Джексон Хинкль заявил, что мир благодаря президенту РФ Владимиру Путину стал многополярным.

Месяцем ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что, неолиберальная модель мирового порядка, при которой доминировали США, себя исчерпала. По мнению политика, миропорядок, сложившийся после распада СССР, стал рушиться в результате отсутствия регулирования и государственного контроля за экономикой и финансами, что показал мировой кризис 2008 года.

В конце октября 2022 года Путин назвал многополярность единственным путем для восстановления субъектности Европы.

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