Дело возбудили после отравления рабочих в столовой Набережных Челнов
Уголовное дело возбуждено по факту массового отравления в столовой предприятия КЗМК «ТЭМПО» в Набережных Челнах в Татарстане. Сейчас проводятся следственные действия, рассказал ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.
На отравление пожаловались 30 сотрудников предприятия. В инфекционную больницу отправили 12 человек, у семи из них обнаружили РНК норовируса.
По предварительным данным, причиной заболевания кишечной инфекцией стали нарушения сотрудниками столовой. Некоторые из них были носителями норовируса и не соблюдали правила личной гигиены и санитарные требования во время приготовления пищи.
Inkazan.ru пишет, что похожий случай был в октябре 2022 года. За медицинской помощью обратилось порядка 250 человек. Прокуратура провела проверку и потребовала от руководителей предприятия устранить нарушения.