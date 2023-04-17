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В Шанхае на автосалоне EXEED покажут новые электромобили
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В Шанхае на автосалоне EXEED покажут новые электромобили

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Фото: PR-служба EXEED
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В Шанхае на автосалоне 18 апреля бренд EXEED представит электрический седан, внедорожник и новые технологии, которыми будет оснащена вся серия автомобилей EXLANTIX.

«Два первых продукта серии EXLANTIX, E03 и E0Y способны обеспечить дальность хода при полной зарядке более 700 км, а при пятиминутной зарядке —​​​​​​​​​​​​​ 150 км. Расход электроэнергии позволяет назвать их автомобилями с самым низким энергопотреблением в своем классе», —​​​​​​​ сообщил производитель в пресс-релизе.

Отмечается, что на технологии Е0Х основаны такие электромобили, как седан с внутренним кодом Е03 и внедорожник с E0Y.

Кроме того, расход электроэнергии составляет около 12 кВт/ч на 100 км пути.

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Также в этот день в рамках международного автосалона в Шанхае состоится глобальная премьера бренда Jaecoo. Китайский автомобильная марка (входит в состав Chery) анонсировала запуск в РФ, который состоится во втором полугодии 2023 года.

22 марта стало известно, что в России за год было заключено 522 дилерских соглашения с китайскими автопроизводителями по продаже и обслуживанию легковых автомобилей. Общее количество китайских дилеров к концу I квартала текущего года составило 1114, в то время как год назад их было 735. В частности, резкий рост обеспечила новая марка Omoda, чья дилерская сеть уже насчитывает 119 официальных автоцентров. Помимо этого, расширились и ранее присутствовавшие на российском рынке дилерские сети. Среди них — EXEED, Chery, Geely, FAW, Changan, JAC и Dongfeng.

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