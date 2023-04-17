Реконструкцию дома на Богдана Хмельницкого в Астрахани завершат в мае
В Астрахани в мае 2023 года планируют завершить первый за 40 лет капремонт трехэтажки на улице Богдана Хмельницкого, 26. Об этом сообщает минстрой Астраханской области.
«Работы по программе капитального ремонта начались в июле 2022 года, а окончание работ планируется в мае 2023-го. В процессе реконструкции дома были проведены кровельные, фасадные и внутридомовые работы», — говорится в сообщении ведомства.
Как уточняет «Астрахань-24», сейчас рабочие меняют в доме электрику. Полностью завершена замена системы отопления и окон в подъездах, реконструкция балконов и цоколя.
Дом на улице Богдана Хмельницкого построили на рубеже 1970–1980-х годов. До настоящего времени капитальный или косметический ремонт в нем ни разу не проводился.