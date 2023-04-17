Минтранс продолжит субсидирование авиаперевозок по трем программам

В 2023 году будет продолжено субсидирование перевозок по социально-значимым и региональным маршрутам, а также авиабилетов для отдельных категорий граждан. Об этом 17 апреля сообщил Минтранс РФ.

На полеты наименее социально защищенных групп граждан и жителей Дальнего Востока выделено 11,6 млрд рублей. Под субсидию попадают 84 маршрута, планируется, что эти перевозки коснутся порядка 1,2 млн пассажиров.

На региональные перевозки направлено 7,3 млрд рублей. В этой категории субсидируются 289 маршрутов, по которым перевозят порядка 2 млн пассажиров.

Единой дальневосточной авиакомпании направлено 5,9 млрд рублей. На эти средства компания сможет перевезти не менее 250 тыс. пассажиров по 37 маршрутам. По заявлению ведомства, это напрямую повлияет на доступность авиаперелетов.

В министерстве отметили, что за первые три месяца 2023 года по трем программам субсидирования удалось перевезти больше 935 тыс. пассажиров. Сумма трат на эти перевозки составила более 5 млрд рублей. Отмечается, что часть субсидий из 25,3 млрд была выплачена в ноябре и декабре. На данный момент суммарный объем поддержки отрасли по всем упомянутым программам превышает 50 млрд рублей.

В Минтрансе отметили, что продолжают работу над продлением данной меры поддержки на летний сезон 2023 года.

Отдельно подчеркивается, что авиакомпании также самостоятельно принимают меры по увеличению спроса и формированию доступных цен на авиабилеты. Этим летом большинство российских авиаперевозчиков планируют сохранить действующую маршрутную сеть, а некоторые из них — увеличить количество рейсов на эксплуатируемых маршрутах.

Например, авиакомпания «Сибирь» планирует запустить рейсы по маршрутам Иркутск – Мирный/Нерюнгри/Чита, Москва – Архангельск, Новосибирск – Владикавказ. «Red Wings» планирует открыть рейсы Самара – Горно-Алтайск, «Северный ветер» — Казань – Горно-Алтайск, Махачкала – Омск, «Аэрофлот» запустит рейсы в Минеральные Воды из Самары, Казани, Перми, Екатеринбурга и Уфы, в Сочи из Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Самары, Уфы, из Санкт-Петербурга во Владивосток и Хабаровск. Эта авиакомпания в этом году сохраняет действие системы «плоских» тарифов на своих рейсах на Дальний Восток.

Для максимальной загрузки рейсов авиаперевозчики в рамках организуют раннее бронирование рейсов, которое позволяет купить билеты по более низким ценам.

В этот день заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик, выступая с докладом на совещании Минэкономразвития по подготовке к туристическому сезону 2023 года, отметил, что авиабилеты на внутрироссийские рейсы в 2023 году могут подорожать на 15-30% по сравнению с 2022 годом на фоне сокращения объемов субсидирования. По его словам, это связано с тем, что в этом году пока не одобрено выделение субсидий в 100 млрд рублей по аналогии с 2022 годом, о чем 4 апреля просила ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), объединяющая крупнейшие авиакомпании РФ.

Кроме того, 30 января стало известно о продлении программы субсидирования перелетов по социально значимым авиамаршрутам Дальневосточного федерального округа на три года. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, в 2022 году ею воспользовались более 350 тыс. человек, а количество маршрутов было увеличено почти вдвое — до 37. Глава правительства добавил, что важно обеспечить не только транспортную, но и финансовую доступность перелетов.