Около 20 км дороги Самара – Оренбург отремонтируют в 2023 году
В 2023 году запланирован ремонт 19-километрового участка автодороги Самара – Оренбург, пролегающего по территории Волжского района Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтранса.
Работы пройдут на участке дороги с 10-го по 29-й км. Подрядчик должен привести в порядок покрытие на самой трассе, а также на пересечениях и примыканиях к ней.
Кроме того, как уточняет НИА «Самара», в перечень работ входит укрепление обочин, восстановление кромки, нанесение разметки, установка дорожных знаков и ограждения.
Завершить ремонт необходимо к 1 сентября 2023 года. Стоимость работ не называется.
В конце марта сообщалось, что в Самаре из-за строительства Центральной магистрали закроют два проезда. Временная схема движения будет действовать до завершения работ. Их окончание запланировано на ноябрь 2025 года.