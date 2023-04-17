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Биолог рассказал о последствиях укуса паука каракурта

Биолог Марьинский: яд каракурта оказывает разрушительное воздействие на нервную систему
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Фото: Global Look Press/blickwinkel/H. Bellmann
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Укус паука каракурта чрезвычайно опасен и требует незамедлительной госпитализации. Об этом «Известиям» 17 апреля рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии МГУ имени М. В. Ломоносова Вадим Марьинский.

«Его яд содержит целый набор веществ — там есть и нейротоксины, и ферменты. Он оказывает разрушительное действие как на ткани непосредственно в месте укуса, где может образоваться язва, так и на нервную систему в целом», — рассказал биолог.

В связи с этим, после укуса он рекомендовал как можно быстрее обратиться в медицинское учреждение, где введут противокаракуртовую сыворотку и еще некоторый набор препаратов, которые позволят облегчить протекание отравления.

«Есть еще метод, который можно использовать самостоятельно, но ни в коем случае не стоит считать, что он может послужить заменой медицинской помощи. Яд каракурта разлагается при нагревании, паук впрыскивает его в кожу неглубоко. Поэтому сразу после укуса можно прижечь это место горящей спичкой. Это может помочь, но не избавит от последствий укуса. А может и не оказать никакого влияния. Поэтому первостепенная задача — доставить пострадавшего в медицинское учреждение», — подытожил Марьинский.

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Ранее в этот день руководитель группы научной и информационной поддержки, ведущий эксперт центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал «Известиям», как действовать в случае укусов ядовитых змей, а также клещей, ос и пчел.

В частности, как рассказал Лебедев, к месту укуса змеи необходимо приложить холод и постараться обездвижить конечность, чтобы замедлить распространение яда. Кроме того, нужно наложить тугую повязку на место укуса, пить как можно больше воды и незамедлительно вызвать скорую помощь.

Накануне, 16 апреля, доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета имени Вернадского Сергей Иванов в эфире радио «Спутник в Крыму» предупредил, что местные жители и туристы могут столкнуться в Крыму с ядовитыми змеями и пауками каракуртами.

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