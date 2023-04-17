Более 150 аварийных деревьев спилили в Ульяновске за неделю
На территории Ульяновска за неделю спилили 167 опасных деревьев. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Работы прошли в Ленинском, Железнодорожном и Заволжском районах. Их выполнили сотрудники городского центра по благоустройству и озеленению, пишет ulpravda.ru.
Всего с начала 2023 года в Ульяновске снесли 1085 аварийных деревьев. Также выполнена глубокая и формовочная обрезка 581 дерева.
По информации городского управления по благоустройству, весной в Ульяновске уже высадили 241 новое дерево и 138 кустарников. В сквере «Трех поколений» в микрорайоне Репино началась высадка 200 деревьев породы липа, ель и туя.