Сквер возле школы № 1 благоустроят в Сыктывкаре
В Сыктывкаре (Республика Коми) в ближайшее время начнутся работы по благоустройству сквера возле школы № 1. Об этом 17 апреля сообщает ИА «Комиинформ».
Территорию сквера уже начали обносить забором. К 1 сентября там появятся качели, скамейки, урны, новые светильники и пешеходные дорожки, по которым можно добраться до школы. Также проект предусматривает строительство амфитеатра и обустройство велопарковки.
В рамках проекта благоустройства также будет перенесен памятник чернобыльцам, который сейчас расположен в центре сквера. По согласованию с общественниками его установят на аллее героев за Вечным огнем напротив здания минобрнауки республики.
Стоимость работ оценивается в 56 млн рублей. Средства выделены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».