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Сквер возле школы № 1 благоустроят в Сыктывкаре

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В Сыктывкаре (Республика Коми) в ближайшее время начнутся работы по благоустройству сквера возле школы № 1. Об этом 17 апреля сообщает ИА «Комиинформ».

Территорию сквера уже начали обносить забором. К 1 сентября там появятся качели, скамейки, урны, новые светильники и пешеходные дорожки, по которым можно добраться до школы. Также проект предусматривает строительство амфитеатра и обустройство велопарковки.

В рамках проекта благоустройства также будет перенесен памятник чернобыльцам, который сейчас расположен в центре сквера. По согласованию с общественниками его установят на аллее героев за Вечным огнем напротив здания минобрнауки республики.

Стоимость работ оценивается в 56 млн рублей. Средства выделены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

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