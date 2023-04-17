Бойцы отряда «Барс-12» удерживают важную высоту под Белогоровкой
Бойцы отряда «Барс-12» удерживают важную высоту под Белогоровкой (ЛНР). Военкор «Известий» Алексей Полторанин 17 апреля показал, что происходит на позициях армии России.
К этому моменту военные наносят огневое поражение противнику. Как отметил командир отряда с позывным Снег, сейчас поселок контролируют украинские боевики.
«Это вообще высота очень хорошая и транспортные пути, логистика. Белогоровка — это уже практически всё, выход к границам», — подчеркнул боец.
По словам Снега, бойцы отряда постоянно выходят на разведку, держат оборону и наносят удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что в лесополосе сейчас большое скопление украинских боевиков, поэтому отряд наносит только огневое поражение.
«Разбираем, разбираем. Окапывались они там очень серьезно, очень долго, поэтому есть сложности», — сказал Снег.
Накануне отряд сбросил гранаты в окопы ВСУ с беспилотников.
«Российские бойцы здорово потревожили боевиков», — подытожил боец.
Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин 11 апреля рассказал, что минометчики отряда «Барс-12» отработали по окопам ВСУ в Белогоровке. Отряд прокладывает дорогу пехоте ВС РФ.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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