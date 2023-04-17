Авиабомбу времен ВОВ обнаружили в лесу под Брянском
Жители Брянского района обнаружили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Местные жители нашли боеприпас днем в понедельник в лесу. Прибывшие спасатели выяснили, что им оказалась двухкилограммовая авиабомба времен ВОВ.
Специалисты-взрывотехники Брянского пожарно-спасательного центра вывезли бомбу в безопасное место и уничтожили. Пострадавших нет.
В конце марта взрывоопасный предмет обнаружили в Островском районе Псковской области. Группа разминирования поисково-спасательного отряда выезжала на улицу Горную в деревне Воронцово.