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Авиабомбу времен ВОВ обнаружили в лесу под Брянском

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Жители Брянского района обнаружили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Местные жители нашли боеприпас днем в понедельник в лесу. Прибывшие спасатели выяснили, что им оказалась двухкилограммовая авиабомба времен ВОВ.

Специалисты-взрывотехники Брянского пожарно-спасательного центра вывезли бомбу в безопасное место и уничтожили. Пострадавших нет.

В конце марта взрывоопасный предмет обнаружили в Островском районе Псковской области. Группа разминирования поисково-спасательного отряда выезжала на улицу Горную в деревне Воронцово.

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