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SpaceX отменила запуск ракеты Starship из-за технических неполадок

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Американская компания SpaceX отменила запуск тяжелой ракеты-носителя Starship по техническим причинам, попытку запуска повторят не ранее чем через 48 часов. Об этом говорится в сообщении Twitter-аккаунта компании в понедельник, 17 апреля.

«Отказ от сегодняшней попытки летных испытаний; команда работает над следующей доступной возможностью», — следует из сообщения.

В компании уточнили, что решение пришлось принять из-за возникших технических проблем. Глава SpaceX Илон Маск уточнил, что причиной отмены запуска, назначенного на 08:20 (16:20 мск), стал замерзший клапан наддува. Для повторной попытки специалистам компании придется заменить всё топливо на борту ракеты. Предварительно, на эту работу уйдет не менее 48 часов.

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Ранее в этот день Маск выразил сомнения в том, что испытательный запуск Starship пройдет гладко. Он отметил, что с большой долей вероятности полет придется отложить. Бизнесмен также добавил, что считает двигатели слабым местом в конструкции аппарата.

Тестовый запуск Starship должен был пройти с частного космодрома компании Starbase в штате Техас. Согласно заявлению SpaceX, специалисты собирались провести испытания «полностью интегрированного» комплекса корабля вместе с ракетой Super Heavy.

Космический корабль Starship является многоразовой транспортная системой, с помощью которой Илон Маск планирует осуществлять перевозку грузов и людей на околоземную орбиту, Луну, Марс и далее.

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