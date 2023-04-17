SpaceX отменила запуск ракеты Starship из-за технических неполадок
Американская компания SpaceX отменила запуск тяжелой ракеты-носителя Starship по техническим причинам, попытку запуска повторят не ранее чем через 48 часов. Об этом говорится в сообщении Twitter-аккаунта компании в понедельник, 17 апреля.
«Отказ от сегодняшней попытки летных испытаний; команда работает над следующей доступной возможностью», — следует из сообщения.
В компании уточнили, что решение пришлось принять из-за возникших технических проблем. Глава SpaceX Илон Маск уточнил, что причиной отмены запуска, назначенного на 08:20 (16:20 мск), стал замерзший клапан наддува. Для повторной попытки специалистам компании придется заменить всё топливо на борту ракеты. Предварительно, на эту работу уйдет не менее 48 часов.
Ранее в этот день Маск выразил сомнения в том, что испытательный запуск Starship пройдет гладко. Он отметил, что с большой долей вероятности полет придется отложить. Бизнесмен также добавил, что считает двигатели слабым местом в конструкции аппарата.
Тестовый запуск Starship должен был пройти с частного космодрома компании Starbase в штате Техас. Согласно заявлению SpaceX, специалисты собирались провести испытания «полностью интегрированного» комплекса корабля вместе с ракетой Super Heavy.
Космический корабль Starship является многоразовой транспортная системой, с помощью которой Илон Маск планирует осуществлять перевозку грузов и людей на околоземную орбиту, Луну, Марс и далее.