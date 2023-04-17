Проект реконструкции театра кукол в Воронеже разработают за 15 млн рублей
В Воронеже определили подрядчика, который разработает проект реконструкции Театра кукол имени В.А. Вольховского. Об этом 17 апреля сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на материалы на портале госзакупок.
Работы выполнит московское ООО «Проджектситигрупп». Стоимость контракта с фирмой составит 15,1 млн рублей при начальной цене аукциона в 20,2 млн рублей.
Согласно документации, подрядчик должен провести необходимые изыскания ни участке и разработать проект реконструкции с учетом нагрузки на инженерные сети. Завершить работы необходимо в течение девяти месяцев со дня подписания контракта.
Как уточняет агентство, о планируемой реконструкции внутренней части театра кукол стало известно в январе 2021 после скандального капремонта театра. Тогда рабочие сняли со здания старый фасад с архитектурной лепниной. Дочери архитектора здания Николая Топоева просили общественность остановить работы и сохранить первоначальный облик театра.
Известно, что будущая реконструкция включает не только обновление внутренних помещений, но и всего фасада и инженерных коммуникаций.