Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве выразили обеспокоенность возможными убытками от запрета на экспорт зерна
Мир
В Судане сообщили о более чем 100 погибших в столкновениях мирных жителях
Мир
NYT рассказала о подготовке НАТО к возможным боевым действиям на своих границах
Политика
В Госдуме объяснили запрет некоторых стран на импорт зерна с Украины
Наука и техника
SpaceX отменила запуск тяжелой ракеты-носителя Starship
Общество
Скончалась трехкратная чемпионка РФ по гандболу Виктория Дивак
Мир
В Пентагоне заявили об отсутствии военных США на Украине
Мир
СМИ назвали утечку данных из Пентагона мощным ударом по ВСУ перед наступлением
Мир
Жена Шольца покинула пост министра образования Бранденбурга из-за критики
Мир
США перебросят через Эстонию танковый батальон на учения НАТО в Финляндии
Спорт
Головина назвали самым дорогим российским футболистом
Мир
Глава Татарстана Минниханов объявлен «нежелательным лицом» в Молдавии
Авто
В России продажи автомобилей во вторую неделю апреля снизились на 8%

Проект реконструкции театра кукол в Воронеже разработают за 15 млн рублей

0
Фото: Воронежский государственный театр кукол имени В.А. Вольховского
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Воронеже определили подрядчика, который разработает проект реконструкции Театра кукол имени В.А. Вольховского. Об этом 17 апреля сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на материалы на портале госзакупок.

Работы выполнит московское ООО «Проджектситигрупп». Стоимость контракта с фирмой составит 15,1 млн рублей при начальной цене аукциона в 20,2 млн рублей.

Согласно документации, подрядчик должен провести необходимые изыскания ни участке и разработать проект реконструкции с учетом нагрузки на инженерные сети. Завершить работы необходимо в течение девяти месяцев со дня подписания контракта.

Как уточняет агентство, о планируемой реконструкции внутренней части театра кукол стало известно в январе 2021 после скандального капремонта театра. Тогда рабочие сняли со здания старый фасад с архитектурной лепниной. Дочери архитектора здания Николая Топоева просили общественность остановить работы и сохранить первоначальный облик театра.

Известно, что будущая реконструкция включает не только обновление внутренних помещений, но и всего фасада и инженерных коммуникаций.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023