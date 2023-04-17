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Киркоров публично ответил на оскорбления Галкина

Киркоров в ответ на оскорбления Галкина заявил о готовности «пойти на передовую»
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Певец Филипп Киркоров заявил, что ради сохранения мира готов пойти в колготках на передовую. Так он ответил на шутки покинувшего Россию шоумена Максима Галкина (настоящий материал касается физического лица Максима Галкина, выполняющего функции иноагента) в эфире телеканала НТВ.

Речь идет о высказывании Галкина о том, что Киркорову стоит выступить в зоне спецоперации в прозрачных колготках ради примирения сторон. По словам Киркорова, он ничуть не обиделся на эти слова, так как не привык расстраиваться «из-за такой ерунды».

«Ради сохранения мира, если надо, пойду в колготках на передовую. Меня ничем не испугаешь. Я и на это пойду», — заявил певец.

Галкин неоднократно отпускал шутки в адрес оставшихся в России коллег.

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Галкин со своей женой певицей Аллой Пугачевой и детьми в 2022 году покинули РФ, переехав в Израиль, живут они в элитном особняке стоимостью $6 млн, который находится на так называемой израильской Рублевке. Съемочной группе «Известий» удалось запечатлеть виллу с коптера.

16 сентября Минюст внес в реестр физлиц-иноагентов Галкина. Указывалось, что он имеет источник финансирования на Украине, в связи с этим с начала спецоперации он неоднократно публиковал в социальных сетях антироссийские высказывания. В свою очередь, артист не согласился с присвоенным ему статусом. Он заявил, что будет считать это некой наградой и «торжественно шлепать у себя на лбу» этот знак.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 4 сентября подчеркивал, что Максиму Галкину «явно не по пути» с остальными россиянами.

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