В Пентагоне указали на нежелание США напрямую вступать в конфликт на Украине

Руководство Соединенных Штатов Америки не заинтересовано в том, чтобы напрямую вступать в конфликт на Украине, а также в том, чтобы он трансформировался в третью мировую войну. Об этом заявил заместитель министра обороны США Колин Каль в понедельник, 17 апреля, в беседе с журналом Foreign Policy.

«Президент Байден дал ясно понять, что, хотя мы делаем всё возможное для поддержки Украины, Соединенные Штаты не заинтересованы в прямом вступлении в конфликт и его перерастании в третью мировую войну», — сказал Каль.

В ходе интервью он также указал на то, что Вашингтон крайне обеспокоен тем, что поставляемое Киеву вооружение может использоваться для нанесения ударов непосредственно по территории России.

«Мы выразили обеспокоенность в связи с тем, что отправляемая нами техника и оружие может использоваться для нанесения ударов по целям внутри России», — отметил Каль.

Ранее в этот же день заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин отметил, что Россия фактически в одиночку противостоит натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату, где Киеву уделена роль плацдарма, а коллективный Запад выполняет функции штаба.

До этого, 5 апреля, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США находятся в фазе горячего конфликта друг с другом. Он также назвал фатальной ошибкой США недооценку решимости России принимать все меры при посягательстве на ее суверенитет, территориальную целостность и государственность.

20 марта российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США посредством поставок вооружения Киеву расширяют географию украинского конфликта, ставят под угрозу архитектуру европейской безопасности, а также провоцируют прямое столкновение России и НАТО.

Россия 24 февраля 2022 года объявила о начале спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.