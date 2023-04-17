Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве выразили обеспокоенность возможными убытками от запрета на экспорт зерна
Мир
В Судане сообщили о более чем 100 погибших в столкновениях мирных жителях
Мир
NYT рассказала о подготовке НАТО к возможным боевым действиям на своих границах
Политика
В Госдуме объяснили запрет некоторых стран на импорт зерна с Украины
Наука и техника
SpaceX отменила запуск тяжелой ракеты-носителя Starship
Общество
Скончалась трехкратная чемпионка РФ по гандболу Виктория Дивак
Мир
В Пентагоне заявили об отсутствии военных США на Украине
Мир
СМИ назвали утечку данных из Пентагона мощным ударом по ВСУ перед наступлением
Мир
Жена Шольца покинула пост министра образования Бранденбурга из-за критики
Мир
США перебросят через Эстонию танковый батальон на учения НАТО в Финляндии
Спорт
Головина назвали самым дорогим российским футболистом
Мир
Глава Татарстана Минниханов объявлен «нежелательным лицом» в Молдавии
Авто
В России продажи автомобилей во вторую неделю апреля снизились на 8%
Сюжет:

В Пентагоне указали на нежелание США напрямую вступать в конфликт на Украине

Замминистра обороны США Каль: мы не заинтересованы в том, чтобы напрямую вступать в конфликт на Украине
0
Фото: REUTERS/Tom Brenner
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководство Соединенных Штатов Америки не заинтересовано в том, чтобы напрямую вступать в конфликт на Украине, а также в том, чтобы он трансформировался в третью мировую войну. Об этом заявил заместитель министра обороны США Колин Каль в понедельник, 17 апреля, в беседе с журналом Foreign Policy.

«Президент Байден дал ясно понять, что, хотя мы делаем всё возможное для поддержки Украины, Соединенные Штаты не заинтересованы в прямом вступлении в конфликт и его перерастании в третью мировую войну», — сказал Каль.

В ходе интервью он также указал на то, что Вашингтон крайне обеспокоен тем, что поставляемое Киеву вооружение может использоваться для нанесения ударов непосредственно по территории России.

«Мы выразили обеспокоенность в связи с тем, что отправляемая нами техника и оружие может использоваться для нанесения ударов по целям внутри России», — отметил Каль.

Два шага назад: как меняется риторика про украинский кризис в США
Американские политические элиты по-разному смотрят на будущее конфликта

Ранее в этот же день заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин отметил, что Россия фактически в одиночку противостоит натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату, где Киеву уделена роль плацдарма, а коллективный Запад выполняет функции штаба.

До этого, 5 апреля, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США находятся в фазе горячего конфликта друг с другом. Он также назвал фатальной ошибкой США недооценку решимости России принимать все меры при посягательстве на ее суверенитет, территориальную целостность и государственность.

20 марта российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США посредством поставок вооружения Киеву расширяют географию украинского конфликта, ставят под угрозу архитектуру европейской безопасности, а также провоцируют прямое столкновение России и НАТО.

Россия 24 февраля 2022 года объявила о начале спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023