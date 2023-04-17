Пешеходную переправу на Кегостров закроют в Архангельске
В Архангельске вечером 17 апреля закроют пешеходную ледовую переправу на Кегостров. Об этом сообщает городская администрация.
Запрет на передвижение вступит в силу с 23:00. Решение о закрытии переправы было принято после обследования ледового полотна, проведенного специальной комиссией.
Как уточняет ИА FlashNord, до начала летней навигации жителей Кегострова будет перевозить специальный буксир.
С 17 апреля в Архангельске также закрыли пешеходную переправу от Реушеньги до Экономии.
В Якутии с приходом тепла тоже постепенно закрываются ледовые переправы. Так, с субботы, 15 апреля, начал действовать запрет на проезд по переправе Якутск – Нижний Бестях. 17 апреля пересталит работать ледовые переправы Хатассы – Павловск и Кангалассы – Соттинцы.