Эномото рассказал о планах на бой против Шлеменко
Швейцарский боец смешанных единоборств, выступающий в полусреднем и среднем весах, Ясуби Эномото заявил 17 апреля, что будет фокусироваться на ударной технике при подготовке к бою против российского бойца ММА Александр Шлеменко.
«Я больше буду фокусироваться на «ударке», потому что в этом бою не будет никакой борьбы и, соответственно, я прикладываю больше значения ударной технике при подготовке», — сказал он.
Эномото напомнил, что бой пройдет по правилам кикбоксинга, поэтому при подготовке он не использовал элементы борьбы.
Ранее, 13 апреля, Шлеменко заявил, что они с противником находятся в равных условиях. По его мнению, Эномото — боец из ММА и поэтому их шансы на победу равны.
10 апреля Эномото рассказал, что очень рад провести реванш после проигрыша россиянину в 2014 году. Он добавил, что поединок будет сложным, но интересным. При этом швейцарец выразил надежду, что бой завершится без каких-либо травм, чтобы ничего не помешало обоим бойцам продолжить карьеру.
Турнир пройдет в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Телеканал покажет противостояние Шлеменко и Эномото в прямом эфире. В соглавном бою — Мариф Пираев из РФ и китайский боец Родриго Капораль, а также российские чемпионки по тайскому боксу Анастасия Янькова и Сюденюр Бостанжи. Кроме того, на турнире сойдутся Геннадий Макарян и Вадим Апсит. Все поединки пройдут во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.