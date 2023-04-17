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Эномото рассказал о планах на бой против Шлеменко

Эномото заявил, что будет фокусироваться на «ударке» при подготовке к бою против Шлеменко
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Швейцарский боец смешанных единоборств, выступающий в полусреднем и среднем весах, Ясуби Эномото заявил 17 апреля, что будет фокусироваться на ударной технике при подготовке к бою против российского бойца ММА Александр Шлеменко.

«Я больше буду фокусироваться на «ударке», потому что в этом бою не будет никакой борьбы и, соответственно, я прикладываю больше значения ударной технике при подготовке», — сказал он.

Эномото напомнил, что бой пройдет по правилам кикбоксинга, поэтому при подготовке он не использовал элементы борьбы.

Ранее, 13 апреля, Шлеменко заявил, что они с противником находятся в равных условиях. По его мнению, Эномото — боец из ММА и поэтому их шансы на победу равны.

10 апреля Эномото рассказал, что очень рад провести реванш после проигрыша россиянину в 2014 году. Он добавил, что поединок будет сложным, но интересным. При этом швейцарец выразил надежду, что бой завершится без каких-либо травм, чтобы ничего не помешало обоим бойцам продолжить карьеру.

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Турнир пройдет в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Телеканал покажет противостояние Шлеменко и Эномото в прямом эфире. В соглавном бою — Мариф Пираев из РФ и китайский боец Родриго Капораль, а также российские чемпионки по тайскому боксу Анастасия Янькова и Сюденюр Бостанжи. Кроме того, на турнире сойдутся Геннадий Макарян и Вадим Апсит. Все поединки пройдут во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.

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