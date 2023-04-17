Reuters узнало о планах ФРГ добиться санкций против атомной отрасли России

Берлин настаивает на том, чтобы Евросоюз включил гражданскую ядерную энергетику России в следующий пакет санкций. Об этом сообщило 17 апреля агентство Reuters со ссылкой на минэкономики ФРГ.

Отмечается, что правительство Германии уже обратилось с просьбой к Европейской комиссии о включение ядерного сектора России в 11-ый пакет санкций.

Кроме того, приводятся слова министра экономики ФРГ Роберта Хабека, который ранее заявил телеканалу n-tv, что ядерному сектору пора перестать предоставлять преференциальный режим в рамках санкций.

В феврале агентство Bloomberg писало, что влияние России на рынке ядерной энергетики усиливается, а США и их союзники боятся вводить санкции в отношении данной отрасли.

Вместе с тем президент Болгарии Румен Радев заявил, что страна наложит вето на санкции Евросоюза в отношении атомного комплекса России.

В январе венгерский премьер-министр Виктор Орбан также предупреждал, что любая попытка наложить ограничения на ядерную энергетику России будет пресечена Венгрией.

Западные государства усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.