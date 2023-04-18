В ожидании «Вызова»: посещаемость кинотеатров продолжает снижаться

Лидером среди фильмов по кассовым сборам по-прежнему остается «Джон Уик 4». На втором месте расположились «Три мушкетера: Д'Артаньян», а замыкает топ-3 мелодрама «Мое прекрасное несчастье». Поднять популярность кинотеатров должен «Вызов», который выходит в прокат в грядущий четверг, 20 апреля. А пока «Известия» подводят итоги прошедших выходных.

Джон Уик за всех

По данным ЕАИС, релиз «Джона Уика 4» поднял число зрителей до 2,1 млн, но эффект был недолгим. Сначала их количество уменьшилось до 1,6 млн, затем до 1 млн, теперь же их всего 800 тыс. В связи с этим наработка, наполняемость залов и другие показатели снизились почти у всех лент, вошедших в топ-12. Как рассказала «Известиям» президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова, в майские праздники цифры могут значительно вырасти.

— Это небольшое затишье перед грандиозной премьерой — у майских праздников есть шанс побить рекорды по посещаемости благодаря прокату «Вызова», — объяснила Ольга Зинякова «Известиям».

За выходные пятерка лидеров рейтинга ЕАИС почти не изменилась. На первом месте остается «Джон Уик 4», заработавший 48,4 млн рублей. Боевик посмотрели 122 тыс. человек, а число сеансов составило 9,7 тыс. В общей сложности в копилке ленты уже 745,8 млн рублей, что сделало ее лучшей частью серии в России. Для сравнения, «Джон Уик 3» за всё время проката в отечественных кинотеатрах собрал 438 млн. А если учитывать, что Голливуд напрямую не участвовал в продвижении новинки в России, то картина показала отличные результаты. Но сейчас она неуклонно продолжает терять в популярности.

Серебро получил приключенческий боевик Мартина Бурбулона «Три мушкетера: Д'Артаньян». Несмотря на впечатляющий актерский состав (Луи Гаррель, Ева Грин, Венсан Кассель, Ромен Дюрис), знакомый сюжет и ориентацию на широкую аудиторию, сборы у картины довольно скромные — в минувший уикенд они составили 27 млн рублей. В первые выходные после премьеры французская экранизация романа Александра Дюма заработала больше, но рекордов не поставила — на ее счету было 42 млн рублей. Таким образом, общие сборы «Мушкетеров» достигли 81 млн рублей.

Конкурирует с экранизацией Дюма мелодрама «Мое прекрасное несчастье» от создателей франшизы «После». С небольшим отставанием картина расположилась на третьей строчке, заработав 24 млн рублей. Бронзовый призер обгоняет «Мушкетеров» по числу зрителей — 72,5 тыс. человек против 69,9 тыс. А вот по остальным показателям фильмы идут ноздря в ноздрю: средняя наполняемость залов по девять человек, а наработка на сеанс держится на уровне 3 тыс. рублей.

У котов и самолетов полет нормальный

«На солнце, вдоль рядов кукурузы» Сарика Андреасяна продолжает удерживать внимание зрителей. Картина смогла подняться с пятой на четвертую позицию, заработав 18 млн рублей. По наполняемости залов она обгоняет «Джона Уика» — по 14 человек на показ. Большим средним числом зрителей на сеанс могут похвастаться только нелегальные голливудские блокбастеры, которые показывают вместе с короткометражными фильмами. Согласно ЕАИС, у «Трех добрых дел», расположившихся на 11-й строчке топ-12, по 16 человек на показ.

Пятерку лидеров замыкает отечественный семейный мультфильм «Коты Эрмитажа». Он опустился с четвертой на пятую строчку топа, заработав 16 млн рублей. Анимационная лента тоже остается сравнительно популярной среди российских зрителей — на показ в среднем приходит по 12 человек. Это больше, чем у «Мушкетеров» и «Несчастья».

Как считает Ольга Зинякова, у «Котов Эрмитажа» и приключенческой драмы «На солнце, вдоль рядов кукурузы» хороший «сарафан», что позволяет картинам оставаться в пятерке лидеров уже несколько недель подряд.

— Тенденция работы успешных релизов вдолгую продолжает сохраняться. «Коты Эрмитажа» сразу стал настоящим зрительским хитом, продолжения которого семейная аудитория ждет с нетерпением, — добавила она.

Сделано в Китае

Первая «Блуждающая земля», вышедшая в 2019 году, заработала в общей сложности около $700 млн, заняв пятую строчку в списке самых кассовых китайских фильмов. Приквел уже собрал $600 млн в мировом прокате, известно о планах выпустить третью. Но в России новинка выступила скромно — в первые дни проката у «Блуждающей Земли 2» — всего 11,4 млн рублей. Также у ленты самая низкая заполняемость залов — всего семь человек на сеанс.

Как считает Ольга Зинякова, китайскому кино понадобится некоторое время, чтобы зарекомендовать себя в России.

— Российский зритель не до конца понимает феномен китайского кино, когда, например, у корейского уже есть свои верные поклонники, — заметила она.

Отправляемся в космос

Главная предстоящая премьера весны — «Вызов» Клима Шипенко, который выйдет в прокат уже 20 апреля. Учитывая колоссальную рекламную кампанию и особенности производства фильма (часть сцен сняли на Международной космической станции), новинка может сместить «Джона Уика» с первой позиции рейтинга, а поспособствовать этому, по идее, должны предстоящие майские праздники. Пока же кинотеатрам придется ждать и надеяться на холдоверы.

«Вызов» не единственный перспективный релиз ближайших недель.

— В майском репертуаре также будут анимация «Яга и книга заклинаний», военная драма «Помилование» по повести Мустая Карима, корейский фильм «Ночная сова», приключенческий молодежный мюзикл «Волшебная флейта», — перечислила Ольга Зинякова.

А любителей ужасов и триллеров в конце апреля и начале мая ждут сразу несколько многообещающих фильмов: «Гремлины: Хранители леса» (20 апреля), «Возрожденные» и «Синистер: Начало» (оба 27 апреля), а также «Астрал. Семейный обряд» (4 мая).