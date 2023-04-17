В МИДе оценили активность зарубежных послов на суде над Кара-Мурзой
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала послам США и Великобритании, которые выступили против приговора публицисту Владимиру Кара-Мурзе (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Владимира Кара-Мурзы), вспомнить, чем должны заниматься дипломаты.
«Не повезло Кара-Мурзе с защитниками: с такими друзьями врагов не надо. <...> Думаю, если послы США и Британии освоили ступеньки Мосгорсуда, то им надо освежить воспоминания о ступеньках МИДа, чтобы вспомнили, чем должны заниматься дипломаты», — написала Захарова в своем Telegram-канале 17 апреля.
Ранее в этот день Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по статье о госизмене, распространении ложной информации о российской армии и руководстве нежелательной организацией. Осужденному назначен штраф в размере 400 тыс. рублей, ему также запрещено вести журналистскую деятельность в течение семи лет.
На судебном заседании присутствовали посол США в России Линн Трейси, секретарь политотдела американской дипмиссии Дэвид Бернстайн, а также представитель посольства Великобритании в РФ Дебора Броннерт.
Защита публициста выступила с намерением обжаловать его приговор.
Владимир Кара-Мурза ранее публично заявил, что уволился из фонда «Свободная Россия» Натальи Арно, признанного нежелательной организацией, но при этом продолжал получать зарплату вместе с женой. Суммарно доход супругов от деятельности в фонде составлял $33 тыс. в месяц. Со счетов фонда деньги шли на личные счета супругов в Bank of America.
От фонда публицист получал задания проводить семинары и конференции, на которых должен был продвигать антироссийскую тематику, а также собирать разведывательную информацию о внутриполитической ситуации в стране.
Фигуранта осудили по делу о распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ, руководстве нежелательной организацией и государственной измене. Три дела объединили в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ. В марте Кара-Мурза заявил, что не признает вину по всем обвинениям.