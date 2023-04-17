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В Госдуме объяснили запрет некоторых стран на импорт зерна с Украины

Депутат Наумов о запрете ряда стран на импорт зерна с Украины: Европа возвращается к прагматизму
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Временный запрет Словакии, Польши и Венгрии на импорт зерна и другой продукции с Украины связан с исторически неизбежным возвращением Европы к прагматизму и реальной экономической политике. Об этом 17 апреля «Известиям» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

«Раз в полвека их заносит в иррациональное помутнение. Но сначала баланс калорий берет свое. А потом и мозги на место возвращаются. В Советское время как ответ на план Маршалла возник Совет по экономической взаимопомощи. Он охватывал страны, где находились наши военные базы. Очевидно, что нельзя игнорировать интересы крестьян Восточной Европы. Некому будет правительства защищать», — сказал он.

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Ранее в этот день премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что власти страны намерены приостановить импорт зерна и ряда других товаров с Украины.

15 апреля Венгрия и Польша запретили импорт зерна, масличных культур и ряда других сельхозпродуктов из Украины до 30 июня 2023 года. Причиной стали затоваривание украинской продукцией собственных рынков этих стран и предпосылки к разорению местных фермеров.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины раскритиковало решение Польши запретить ввоз в страну украинской продукции.

Также Еврокомиссия назвала неприемлемыми запреты Польши и Венгрии на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины. Там напомнили о недопустимости односторонних действий отдельных стран, состоящих в Европейском союзе (ЕС).

Польские фермеры неоднократно высказывали недовольство растущими поставками украинской продукции. Так, 12 апреля они заблокировали железнодорожные пути, по которым в страну въезжает зерно с Украины.

В прошлом году ЕС разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны ЕС беспошлинно, это ударило по фермерам Польши и некоторых других стран.

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